Например, в новой ОС есть современный интерфейс с умными рекомендациями и улучшенные виджеты, а еще она лучше оптимизирована для игр.

Windows 10 перестала получать функциональные обновления больше года назад, а полноценная поддержка ОС прекратится в октябре 2025 года, поэтому Microsoft старается всеми способами убедить пользователей перейти на Windows 11.

Разработчики операционной системы опубликовали список эксклюзивных фишек новой ОС, в котором наглядно продемонстрировали, чего лишены пользователи "десятки". Среди ключевых улучшений, отметили:

Новый пользовательский интерфейс, который "приятен для глаз и прост в использовании".

Интерфейс виджетов, отображающий полезную информацию прямо на рабочем столе.

Умные рекомендации в меню "Пуск" и "Проводнике" помогают быстрее находить нужные приложения и файлы.

Возможность использования вкладок в "Проводнике".

Возможность тщательно отслеживать и контролировать энергопотребление системы.

Интеграция ключей доступа с Windows Hello. Видео дня

Интеллектуальный контроль приложений позволяет устанавливать только проверенные программы.

Поддержка естественного голоса экранным диктором.

Автоматическая работа HDR.

Технология Cross Adaptor Scan Out для "уменьшения задержки и увеличения частоты кадров на игровых ноутбуках".

Windows 11 лучше оптимизирована для игр и требовательных приложений.

Microsoft также подчеркнула, что все новейшие функции Microsoft, включая ИИ-ассистента Copilot, доступны именно в Windows 11. А этой осенью состоится премьера самого крупного апдейта в истории ОС с опорой на искусственный интеллект.

При этом компания умолчала об эксклюзивных фишках Windows 10, которые так и не появились в актуальной ОС. Это, в частности, живые плитки в "Пуске", возможность перемещать панель задач в сторону или вверх, сохранять результаты поиска в "Проводнике" и многое другое.

Статистика показывает, что более 70% пользователей до сих пор используют Windows 10, тогда как Windows 11 установлена всего на 25% устройствах. При этом в последние месяцы фиксируется откат на "десятку": это связывают, в том числе с навязчивой рекламе прямо в интерфейсе новой ОС.

Ранее стало известно, что почти на всех клавиатурах, в том числе ноутбучных, впервые за 30 лет появится новая клавиша. Она заменит "Windows" и будет открывать встроенного в Windows ИИ-помощника.

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