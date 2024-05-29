Windows 10 перестала получать функциональные обновления больше года назад, а полноценная поддержка ОС прекратится в октябре 2025 года, поэтому Microsoft старается всеми способами убедить пользователей перейти на Windows 11.
Разработчики операционной системы опубликовали список эксклюзивных фишек новой ОС, в котором наглядно продемонстрировали, чего лишены пользователи "десятки". Среди ключевых улучшений, отметили:
- Новый пользовательский интерфейс, который "приятен для глаз и прост в использовании".
- Интерфейс виджетов, отображающий полезную информацию прямо на рабочем столе.
- Умные рекомендации в меню "Пуск" и "Проводнике" помогают быстрее находить нужные приложения и файлы.
- Возможность использования вкладок в "Проводнике".
- Возможность тщательно отслеживать и контролировать энергопотребление системы.
Интеграция ключей доступа с Windows Hello.Видео дня
- Интеллектуальный контроль приложений позволяет устанавливать только проверенные программы.
- Поддержка естественного голоса экранным диктором.
- Автоматическая работа HDR.
- Технология Cross Adaptor Scan Out для "уменьшения задержки и увеличения частоты кадров на игровых ноутбуках".
- Windows 11 лучше оптимизирована для игр и требовательных приложений.
Microsoft также подчеркнула, что все новейшие функции Microsoft, включая ИИ-ассистента Copilot, доступны именно в Windows 11. А этой осенью состоится премьера самого крупного апдейта в истории ОС с опорой на искусственный интеллект.
При этом компания умолчала об эксклюзивных фишках Windows 10, которые так и не появились в актуальной ОС. Это, в частности, живые плитки в "Пуске", возможность перемещать панель задач в сторону или вверх, сохранять результаты поиска в "Проводнике" и многое другое.
Статистика показывает, что более 70% пользователей до сих пор используют Windows 10, тогда как Windows 11 установлена всего на 25% устройствах. При этом в последние месяцы фиксируется откат на "десятку": это связывают, в том числе с навязчивой рекламе прямо в интерфейсе новой ОС.
Ранее стало известно, что почти на всех клавиатурах, в том числе ноутбучных, впервые за 30 лет появится новая клавиша. Она заменит "Windows" и будет открывать встроенного в Windows ИИ-помощника.