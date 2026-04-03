Пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10: в чем причина

Windows 11 потеряла почти 5% рынка в марте 2026 года, при этом более старые операционные системы от Microsoft нарастили свои доли.

Несмотря на окончание поддержки, Windows 10 по-прежнему остается востребованной у значительной аудитории пользователей. Более того, в марте ОС сумела частично вернуть утраченные позиции, отыграв долю у Windows 11, что следует из свежего отчета Statcounter.

Согласно статистике, в марте 2026 года доля Windows 10 увеличилась на 4,82%, достигнув показателя 31,27%. В то же время Windows 11 потеряла 5,43%, снизившись до уровня 67,1%. Третью строчку среди операционных систем Microsoft по-прежнему занимает Windows 7 с показателем 1,18%.

Windows 11 вышла в октябре 2021 года. Обогнать по популярности Windows 10 ей удалось только к лету 2025 года, а в октябре того же года Microsoft официально прекратила бесплатную поддержку "десятки".

Распространение Windows в Украине предоставляет несколько иные цифры. Несмотря на окончание поддержки, доля Windows 10 по-прежнему составляет внушительные 47, 89%, а до Windows 11 обновились менее 50% украинцев. При этом доля "старушки" Windows 7 составляет 1.85%.

По мнению аналитиков, Windows 11 быстро теряет доверие пользователей. В первую очередь это связано с увеличением количества встроенной рекламы в системе. Кроме того, недовольство вызывает и усиливающаяся интеграция ИИ сервисов, которая пришлась по вкусу далеко не всем.

Начало 2026 года для пользователей Windows 11 ознаменовалось чередой проблем, связанных с обновлениями безопасности и функциональности. В частности, январские и последующие обновления вызывали черные экраны, случайные перезагрузки, неполадки в работе "Проводника", облачных служб и приложений.

Microsoft подтвердила, что пока не собирается выпускать Windows 12. Осенью 2025 года вместо новой "винды" вышло большое обновление 25H2 для Windows 11, а весной-летом 2026-го ожидается сборка 26H2.

