Microsoft неожиданно продлила поддержку Windows 10 еще на год

Изначально поддержка "десятки" должна была завершиться в октябре 2025 года, но Microsoft продлила ее сначала до 2026, а потом и до 2027.

Microsoft без каких-либо громких анонсов продлила срок получения обновлений безопасности для Windows 10 еще на год – до октября 2027 года. Примечательно, что изначально поддержка должна была завершиться еще в октябре 2025-го.

Портал PC World заметил, что в официальной документации программы Extended Security Updates (ESU) появилась новая дата окончания поддержки – 12 октября 2027. Позже Microsoft подтвердила, что речь идет не об ошибке в документации, а об официальном изменении политики.

Формально жизненный цикл Windows 10 завершился в октябре 2025 года, после чего Microsoft запустила Extended Security Updates (ESU) – программу, позволяющую получать только обновления безопасности. Впервые в истории софтверній гигант сделал ESU доступной не только бизнесу, но и обычным пользователям, причем бесплатно.

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Для получения обновлений безопасности в рамках ESU необходимо войти в систему с учетной записью Microsoft и активировать синхронизацию настроек через Windows Backup. Если ваше устройство совместимо, вы увидите ссылку для регистрации в разделе "Центр обновления Windows".

Журналисты предполагают, что Microsoft продлила поддержку Windows 10 на год из-за высоких цен на ПК и ноутбуки, спровоцированный дефицитом чипов памяти. Под управлением "устаревшей" операционной системы по-прежнему работают сотни миллионов компьютеров.

Согласно данным Statcounter, доля пользователей Windows 10 по состоянию на май 2026 года составляла 28,51%. Той же Windows 11 на текущий момент пользуется больше 70% людей.

Ранее в Windows 11 появилась функция повышения производительности. С ней приложения и элементы интерфейса открываются до 70% быстрее.

Также Microsoft пообещала, что вскоре пользователи смогут перезапускать и отключать ПК без обновления Windows 11. Теперь по умолчанию всегда будут кнопки "Перезапустить" и "Выключить" без установки апдейта. Также разработчики разрешат делать бесконечную паузу на установку обновления.

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