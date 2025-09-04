Xiaomi продолжает активно расширять свою программу, сравнявшись с OnePlus и Vivo.

Длительность поддержки программного обеспечения становятся все более важным фактором для многих при выборе смартфона, и Xiaomi постепенно увеличивает период поддержки своих устройств. Недавно компания изменила свою политику, пообещав четыре крупных обновления Android для некоторых телефонов и планшетов.

Портал GizmoChina составил список устройств Xiaomi, Redmi и Poco, которые получат 4 крупных обновления ОС Android. В список попали как премиальные устройства, так и модели среднего класса.

Xiaomi 15;

Xiaomi 15 Ultra;

Xiaomi 14;

Xiaomi 14 Pro;

Xiaomi 14 Ultra;

Xiaomi 14T;

Xiaomi 14T Pro;

Xiaomi Mix Flip;

Xiaomi Pad 7;

Xiaomi Pad 7 Pro;

Poco F7;

Poco F7 Pro;

Poco F7 Ultra;

Redmi Note 14 4G.

Если ваш телефон или планшет Xiaomi есть в списке, вы можете ожидать в общей сложности четыре крупных обновления ОС. Например, если девайс поставлялся с Android 15 "из коробки", он должен получать обновления ОС вплоть до 2028 года, когда выйдет Android 18.

Примечательно, что Redmi Note 14 4G по цене дешевле $200 также может рассчитывать на расширенную поддержку. Однако его более дорогие собратья, такие как Note 14 Pro и Note 14 Pro+, не включены в перечень.

С улучшенной политикой обновлений Xiaomi сравнялась с OnePlus и Vivo, но все еще уступает многим конкурентам. Например, Oppo и Motorola предлагают до пяти крупных обновлений Android, а Realme – до шести. Samsung и Google и вовсе обещают до семи крупных обновлений ОС.

В конце сентября пройдет презентация флагманской серии Xiaomi 16. Уже подтверждено, что они будут первыми Android-телефонами на базе процессора Snapdragon 8 Elite 2 и, вероятно, получат новую 50-мегапиксельную селфи-камеру.

Примерно в этом же время начнется развертывание HyperOS 3 (Android 16), в которой появится одна из главных фишек Айфонов – "динамический остров" Super Island. На данный момент известно, что HyperOS 3 будет развернута на более 100 устройствах.

