Кто-то предпочтает белый лук, а кто-то - красный, но есть и те, кто и вовсе не любит этот овощ, и очень зря.

Если вы хотите улучшить вкус домашних блюд, включить в рацион больше антиоксидантов, употреблять больше продуктов, укрепляющих иммунитет, то один из лучших вариантов – лук. Этот вкусный овощ отвечает всем этим требованиям.

Издание Prevention выяснило у диетологов, какие преимущества для здоровья вы можете получить от употребления красного и белого лука, а также следует ли включать один из них в свой рацион.

Красный и белый лук - питательная ценность

Несмотря на разницу в цвете, красный и белый лук довольно схожи с точки зрения питательной ценности.

По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), 100 граммов красного лука содержат:

44 калории;

1 г белка;

0 г жира;

10 г углеводов;

2 г клетчатки.

При этом, по данным USDA, 100 г белого лука содержат:

36 калорий;

1 г белка;

0 г жира;

8 г углеводов;

1 г клетчатки.

Красный лук - польза и вред для организма

"Красный лук - вкусное и ароматное дополнение ко многим блюдам. Эти красивые овощи насыщенного фиолетового цвета богаты антоцианами, что означает, что они могут защищать сердце и помогать снижать риск развития рака", - говорит диетолог и специалист по профилактике рака Джейми Бахам.

Эти антиоксиданты, которые также содержатся в красных, фиолетовых и синих фруктах, таких как ягоды, виноград и вишня, могут помочь в борьбе с хроническими заболеваниями, такими как остеопороз, рак и сердечные заболевания, согласно исследованию, опубликованному в журнале Frontiers in Nutrition.

Красный лук также богат кверцетином, который, как было доказано, борется с воспалениями, защищает от повреждения клеток, блокирует рост раковых клеток и, возможно, снижает кровяное давление и уровень холестерина, согласно обзору, опубликованному в журнале Pharmaceuticals.

Красный лук также является хорошим источником калия, который играет ключевую роль в здоровье сердца, и фосфора, который помогает формированию костей и зубов, а также АТФ, основного источника энергии организма, согласно данным Национального института здоровья (NIH).

Бахам говорит, что если у вас есть какие-либо проблемы с желудочно-кишечным трактом, такие как синдром раздраженного кишечника (СРК), красный лук может вызвать некоторые побочные эффекты.

"Лук богат фруктанами, ферментируемыми углеводами, которые могут бродить в кишечнике и вызывать газообразование и вздутие живота у людей, чувствительных к ним или страдающих такими заболеваниями, как СРК", - объясняет она.

Белый лук - польза и вред для организма

"Белый лук богат витамином C, фолиевой кислотой и клетчаткой. Он поддерживает работу сердца и обладает антибактериальными свойствами, укрепляя иммунитет", - говорит диетолог Джордан Хилл.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Frontiers in Nutrition, в белом луке также содержатся антиоксиданты, такие как кверцетин и антоцианы, только в немного меньших количествах, чем в красном луке. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Journal of Functional Foods, белый лук также содержит фосфор, необходимый для здоровья костей, и цинк, необходимый для здоровья иммунной системы.

Если у вас нет пищевой аллергии, чувствительности или непереносимости белого лука, Бахам считает, что он является разумным выбором без каких-либо недостатков. Хилл добавляет, что он реже вызывает проблемы у людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, чем красный лук.

Какой лук лучше всего подходит для похудения

"Оба вида лука могут быть отличным выбором для тех, кто ставит перед собой цель похудеть", — говорит Бахам.

Сырой, маринованный и жареный красный лук добавляет блюдам много вкуса без жира, сахара или добавок. Точно так же приготовление блюд с белым луком обеспечивает вкусную и сытную основу для множества здоровых домашних блюд.

Ранее УНИАН писал, как порезать лук без слез.

