Electronic Arts подтвердила, что её игры недоступны в нескольких украинских регионах из-за действия международных санкций. Под ограничения попали Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области, о чём сообщили представители компании на официальном форуме EA.

В сообщении говорится, что эти территории входят в список регионов, на которые распространяются эмбарго и санкции, перечисленные на странице поддержки EA. Игрокам из этих областей недоступны все проекты компании, от крупных серий вроде Battlefield и Apex Legends до спортивных тайтлов, включая FC 25.

О проблеме стало известно после многочисленных жалоб пользователей из Запорожья, которые не могли запустить игры. На форуме EA появились десятки сообщений, но позднее на форуме промаркировали ситуацию как "решённую".

В Electronic Arts объясняют, что вынуждены соблюдать действующие международные ограничения и законы. Компания отмечает, что, если санкции будут пересмотрены, доступ к играм в этих регионах может быть восстановлен.

Помимо четырёх украинских областей, в список недоступных регионов входят Беларусь, Крым, Куба, Иран, Северная Корея, Россия и Сирия.

