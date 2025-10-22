Именно из-за этих отношений Ромео поссорился со своим братом.

Один из сыновей Дэвида и Виктории Бекхэм, Ромео, официально подтвердил, что сошелся со своей бывшей девушкой Ким Тернбулл. Пара разошлась шесть месяцев назад из-за ссоры с братом Бруклином.

Как сообщает Daily Mail, напряжение в семье возросло во время празднования юбилея Дэвида Бекхэма, где присутствовала 25-летняя Ким, но не было Бруклина и его жены Николы. На фоне этого Ромео разорвал романтические отношения со своей избранницей, но они поддерживали дружеское общение.

В своем блоге Instagram Ромео Бекхэм поделился новой фотографией вместе с Тернбулл. На черно-белом снимке видно, как они позируют вместе в отражении зеркала.

Парочка не стала никак комментировать их отношения, но очевидно, что в последнее время Ромео и Ким значительно сблизились.

Стоит отметить, что впервые одного из сыновей супругов Бекхэмов заметили с Ким Тернбулл в октябре 2024 года. Через месяц пара официально подтвердила свой роман.

До своего разрыва они пробыли вместе чуть больше полугода, но потом отметили, что их искра угасла. Однако, сейчас их интерес друг к другу снова возрос. Ромео всегда активен на странице Ким в Instagram. Также пару заметили вместе на Гран-при Формулы-1 в Сингапуре.

Недавно семейство Бекхэмов оказалось в центре другого скандала. Избранницу 20-летнего Круза затравили из-за разницы в возрасте.

