Эффективный способ изменить расчеты Путина - оказывать Украине военную поддержку, потому что ситуация на столе переговоров тесно связана с ситуацией на поле боя.

Единственный способ завершить войну в Украине - убедить правителя России Владимира Путина, что он не победит на поле боя.

Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью ведущей CNN Кристиан Аманпур на фоне новостей о подготовке к новому саммиту Трампа и Путина.

Экс-генсек альянса отметил, что с Россией нужно разговаривать, чтобы продемонстрировать силу.

Видео дня

"Единственный способ положить конец войне в Украине - убедить Путина, что он не победит на поле боя. Не думаю, что мы можем заставить Путина изменить свои убеждения. Его цель - контролировать Украину. Но, по моему мнению, мы можем изменить его расчеты, чтобы он понял, что цена, которую придется заплатить за контроль над Украиной, слишком высока", - отметил Столтенберг.

Он добавил, что единственный способ сделать это - предоставлять Украине военную поддержку, потому что ситуация на столе переговоров тесно связана с ситуацией на поле боя.

"Мы должны быть преданы долгосрочной военной поддержке Украины. Хорошая новость: США дали четко понять, что продолжат оказывать военную помощь Украине, а европейцы и другие союзники НАТО четко заявили, что готовы платить", - подытожил он.

Принудить Путина к миру - что говорят аналитики

Как сообщал УНИАН, всего несколько дней назад президент США Дональд Трамп объявил, что готовит новый "мирный саммит" с Владимиром Путиным в Будапеште. Но уже во вторник Белый дом сделал резкий разворот: официальный представитель администрации заявил, что "пока нет планов" относительно встречи двух президентов в "ближайшем будущем".

Как пишет аналитический центр Atlantic Council, в Вашингтоне все больше понимают, что Путин не собирается идти на компромисс. Российский лидер рассматривает вторжение как борьбу за "место в истории" и не может позволить себе поражение. Аналитики отмечают: "Путин играет на самых высоких возможных ставках на исторической арене и никогда не пойдет на компромисс, если его не заставят это сделать. Более того, он не смеет отступить".

Вас также могут заинтересовать новости: