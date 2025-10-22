В России заявляют, что это якобы ответ на действия Украины.

В России сделали циничное заявление о массированной воздушной атаке по Украине в ночь на 22 октября, в результате которой множество мирных граждан погибли и были ранены, в том числе дети.

Так, в Министерстве обороны страны агрессора прямо признали факт ударов дронами и ракетами, в том числе "Кинжалами", однако утверждают, что удары наносили по объектам энергетики, "обеспечивающим работу украинского ВПК".

При этом заявляется, что это якобы "ответ на террористические атаки Украины".

"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины", - заявили в российском ведомстве.

При этом россияне утверждают, что якобы "цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены".

Атака по Украине 22 октября

Как сообщал УНИАН, на Киевщине из-за российского удара погибли четыре человека, среди которых двое детей. В результате удара по Киеву погибли два человека, еще 5 получили ранения. Последствия атаки зафиксировали в нескольких районах столицы. Также Сегодня днем был удар российского беспилотника по детскому саду в Харькове. Известно об одном погибшем. Пострадало семь человек.

По данным Воздушных сил Россия запустила по Украине 28 ракет (15 из них - "баллистика", в частности, 4 "Кинжала") и 405 БПЛА. Основное направление удара - Киевская область. Также пострадали Днепропетровская, Запорожская, Черкасская, Черниговская и Одесская области. Зафиксированы прямые попадания 12 ракет и 55 ударных БпЛА на 26 локациях и падение сбитых (обломки) на 19 локациях.

