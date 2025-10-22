Синоптики объявили II уровень опасности.

Ближайшей ночью в Украине ожидаются заморозки. Об опасности предупреждает Украинский гидрометцентр.

"Ночью 23 октября в восточных областях заморозки в воздухе 0...-3°", - говорится в прогнозе.

II уровень опасности, оранжевый, объявлен в таких областях:

Харьковская;

Луганская;

Донецкая.

В четверг, 23 октября, осадков в Украине не ожидается. По данным Укргидрометцентра, лишь в большинстве северных областей ночью местами будет моросить небольшой дождь.

Ветер будет 7-12 м/с. "Однако обратите внимание, что днем в Карпатах местами порывы 15-20 м/с", - уточнили синоптики.

Ночью столбики термометров покажут +3°...+8°, днем в пределах +11°...+16°. В восточных областях ночью +1°...+6°, заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе 0°...-3°, а днем здесь будет +8°...+13°.

На Киевщине в четверг будет облачно с прояснениями. Без осадков, лишь ночью по области местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура по области ночью составит +3°...+8°, днем +11°...+16°. В Киеве ближайшей ночью будет +5°...+7°, а днем воздух прогреется до +14°...+16°.

