Эксперт не исключает, что враг просто не хочет выводить в море носители "Калибров".

Сегодня, 22 октября, армия РФ нанесла массированный удар по Украине, задействовав сотни средств воздушного нападения, но "сэкономила" два вида ракет, производство которых в России идет полным ходом. Не исключено, что враг копит ракеты для еще более мощных атак.

Такое предположение высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко. По его словам, ВС ВСУ на пределе своих возможностей максимально отразили атаку.

"Но гарантировать 100% перехвата всех целей в нынешних условиях нехватки средств ПВО и других элементов противодействия просто невозможно", — отмечает аналитик.

Он напомнил, что россияне запустили по Украине более 400 дронов, 11 баллистических ракет 9М723/KN-23, также - 9 единиц 9М728 "Искандер-К", по четыре единицы Х-59/69 и аэробаллистических Х47М2 "Кинжал".

При этом аналитик обращает внимание на тот факт, что с 5 октября оккупанты ни разу массово не применили дозвуковые крылатые ракеты авиационного базирования Х-101 и ракеты морского базирования 3м14 "Калибр", которые по темпам производства в разы превышают 9М723, 9М728 и Х47М2 "Кинжал".

Коваленко не исключает: это может быть связано с тем, что РФ перешла на применение преимущественно компоненты, которая "не ощутила на себе" действие операции СБУ "Паутина". Также, возможно, противник минимизировал вывод в Черное море ракетоносителей Черноморского флота РФ, которые базируются в Новороссийске, чтобы избежать ударов морских дронов.

"Или это связано с тем, что они решительно накапливают дозвуковую крылатую составляющую для будущих, более интенсивных ракетных ударов? Тут важно понимать, что в то время как 9М723 и 9М728 активно применяются, Х-101 и 3М14 активно накапливаются. И это настораживает. Особенно накануне зимы", — акцентирует Коваленко.

Удар РФ по Украине

Напомним, в ночь на 22 октября российские оккупанты атаковали критическую инфраструктуру Украины. В целом силами ВС ЗСУ обнаружено и осуществлено сопровождение 433 средств воздушного нападения - 28 ракет (15 из них - "баллистика") и 405 БПЛА различных типов: 405 ударных БпЛА типа Shahed, "Гербера" (беспилотники других типов).

В частности, РФ запустила по Украине 11 баллистических ракет Искандер-М/KN-23, также - 9 крылатых ракет Искандер-К, по четыре аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" и управляемых авиационных ракет Х-59/69.

