Силы обороны Украины нанесли комбинированный удар по Брянскому химическому заводу, используя не только западные ракеты, как об этом ранее сообщал Генеральный штаб. Об этом в эфире Radio NV рассказал военный обозреватель Денис Попович.
"По данным Генерального штаба, был нанесен удар ракетами Storm Shadow. Но поскольку этот удар был нанесен во взаимодействии с Военно-морскими силами, то очевидно, "Нептун" там участвовал. Уточняются, по официальным данным, последствия удара по этому заводу, но по неофициальной информации, он уничтожен полностью", - сказал Попович.
Он добавил, что пораженное предприятие изготавливает взрывчатые вещества, поэтому является важным элементом оборонно-промышленного комплекса РФ. По словам эксперта, кроме Брянского химического завода, Силы обороны также нанесли удары по другим объектам России.
"Мы бьем по НПЗ, что-то взрывалось в Махачкале, пока неизвестно точно. Что-то прилетело и не первый раз по энергетической инфраструктуре Российской Федерации, имею в виду Смоленскую ТЭЦ. Удары непосредственно по военно-промышленному комплексу", - добавил Попович.
Удары по РФ: важные новости
21 октября Силы обороны Украины нанесли удар по химическому заводу в Брянске. По данным Генштаба, удар был осуществлен в частности ракетами воздушного базирования Storm Shadow.
Кроме того, в ночь на 22 октября украинские защитники поразили ряд других объектов на территории РФ. В частности был нанесен удар по Саранскому механическому заводу в республике Мордовия. Этот завод производит противопехотные инженерные боеприпасы и комплекты минирования, детонаторы к боеприпасам и узлы инициирования.