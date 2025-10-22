Этот завод является важной частью российского ВПК, подчеркнул Денис Попович.

Силы обороны Украины нанесли комбинированный удар по Брянскому химическому заводу, используя не только западные ракеты, как об этом ранее сообщал Генеральный штаб. Об этом в эфире Radio NV рассказал военный обозреватель Денис Попович.

"По данным Генерального штаба, был нанесен удар ракетами Storm Shadow. Но поскольку этот удар был нанесен во взаимодействии с Военно-морскими силами, то очевидно, "Нептун" там участвовал. Уточняются, по официальным данным, последствия удара по этому заводу, но по неофициальной информации, он уничтожен полностью", - сказал Попович.

Он добавил, что пораженное предприятие изготавливает взрывчатые вещества, поэтому является важным элементом оборонно-промышленного комплекса РФ. По словам эксперта, кроме Брянского химического завода, Силы обороны также нанесли удары по другим объектам России.

"Мы бьем по НПЗ, что-то взрывалось в Махачкале, пока неизвестно точно. Что-то прилетело и не первый раз по энергетической инфраструктуре Российской Федерации, имею в виду Смоленскую ТЭЦ. Удары непосредственно по военно-промышленному комплексу", - добавил Попович.

21 октября Силы обороны Украины нанесли удар по химическому заводу в Брянске. По данным Генштаба, удар был осуществлен в частности ракетами воздушного базирования Storm Shadow.

Кроме того, в ночь на 22 октября украинские защитники поразили ряд других объектов на территории РФ. В частности был нанесен удар по Саранскому механическому заводу в республике Мордовия. Этот завод производит противопехотные инженерные боеприпасы и комплекты минирования, детонаторы к боеприпасам и узлы инициирования.

