Лента балансирует на тонкой грани между истерикой и черным юмором, исследуя неистовое психическое состояние матери, доведенной до отчаяния сложными обстоятельствами жизни.

23 октября 2025 года в кинотеатрах Украины стартует чернокомедийная драма о ежедневном напряжении будничного женского опыта "Я не железная" (If I Had Legs I'd Kick You). Ранее в этом году лента от режиссера Мэри Бронштейн и культовой студии А24 стала настоящим хитом Сандэнса, Берлинале и кинофестивалей в Торонто и Нью-Йорке.

УНИАН вместе с украинским дистрибутором ленты, компанией Adastra Cinema, рассказывает все, что известно об этом фестивальном хите, в главной героине которого может себя узнать едва ли не каждая женщина.

О чем фильм

В центре сюжета – женщина средних лет по имени Линда, чья жизнь похожа на катастрофу. Ее муж постоянно отсутствует, поэтому ей приходится самостоятельно бороться с неизвестной болезнью дочери и бесконечными бытовыми проблемами. Даже отношения с психотерапевтом начинают портиться. Поэтому чем дальше, тем сильнее кажется, что скоро Линде от всего этого просто сорвет крышу: так же стремительно, как разрушается от внезапного прорыва труб потолок в ее квартире.

Рефлексия собственного сложного опыта материнства

"Больше всего меня интересовала попытка ухватить внутреннее ощущение того отчаянного ментального состояния, когда ты боишься, что все не просто рассыпается, а что это рассыпание – полностью твоя вина. Я хотела залезть внутрь того периода жизни, когда ты чувствуешь, будто кто-то постоянно на тебя кричит, хотя на самом деле никто не кричит; когда ты чувствуешь, что еще одна мелочь вытолкнет тебя за край; и когда ты находишься в таком глубоком стрессовом, душераздирающем состоянии, что все проблемы становятся одинаково важными", – говорит режиссер и сценарист Мэри Бронштейн, для которой фильм "Я не железная" стал второй полнометражной работой после дебюта "Возбуждение" (2008).

По словам режиссера, толчком для создания "Я не железная" стал ее собственный сложный опыт материнства. Хотя Мари предпочитает оставить свою ситуацию частной, она отмечает, что в острый момент, когда болезнь в семье переросла для нее в смесь вины, волнения и отчуждения, она просто оказалась на краю эмоциональной пропасти, о которой не принято говорить вслух.

"Тогда я осознала, что не знаю ни одного фильма, который бы исследовал именно этот особый тип тревоги, который я испытывала: неистовое психическое состояние матери, борющейся с болезнью ребенка, – говорит Бронштейн. – И хотя мой фильм фактологически не является автобиографическим, с точки зрения эмоций в нем правдиво все".

Американские горки между юмором и истерикой

Невероятный размах паники и растерянности главной героини Линды раскрывается благодаря эмоционально хитрой, забавной, смело откровенной игре Роуз Бирн. Эта актриса известна широким диапазоном ролей в кино и на телевидении: от номинированной на "Эмми" и "Золотой глобус" роли топового адвоката в сериале "Схватка" (2007) до участия в актерском ансамбле комедийной классики "Подружки невесты" (2011). Среди других ее ярких ролей – хоррор-франшиза "Астрал", супергеройский фильм "Люди Икс: Первый класс", зомби-хоррор "28 недель спустя" и комедия "Шпионка", а также свежий сериал "Платоническая любовь".

Однако сама Бирн признается, что никогда не играла никого настолько мрачно-сложного, как Линда, обнажая нервы почти в каждом кадре. Актриса отмечает, что для нее эта роль стала редкой возможностью полностью выйти за рамки.

"Сценарий был потрясающим – настоящие американские горки!" – говорит она. – Творческие идеи Мэри Бронштейн были чрезвычайно захватывающими, но не менее важным было то, что эта история была для нее такой личной. Она четко имела видение того, что хотела снять. Весь фильм уже был полностью реализован в ее голове, и я очень хотела стать его частью".

В тональном плане игра Бирн балансирует на тонкой грани между юмором и истерикой, и порой эти два состояния буквально сливаются.

"Я – существо черного юмора, – признается актриса. – И это оказалось важным для балансировки различных элементов внутри Линды. Какими бы напряженными ни были некоторые сцены, иногда ты просто не можешь не смеяться над ее безумно ужасными решениями".

Игра Роуз Бирн в "Я не железная" действительно исключительная. Актриса уже получила за нее "Серебряного медведя" Берлинале за лучшую главную роль, а теперь считается одной из основных претенденток на "Оскар".

Фильм, после которого хочется позвонить собственной матери

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 7,4 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 94% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 68% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 78 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы", а широкая аудитория – в 9,3 из 10 баллов, что соответствует характеристике "всеобщее признание".

Обозреватель Time Out определяет фильм как "блестящее проявление материнской ярости от Бирн, которая наполняет Линду как стонущим отчаянием, так и ощетинившейся агрессией женщины, которая не позволит себя презирать".

"Безжалостная режиссура Бронштейн держит камеру провокационно близко к персонажу на протяжении всего фильма, будто один лишь взгляд на Линду испытывает ее границы. А игра Бирн – столь же чувствительная, как спусковой крючок, – идеально этому соответствует", – отмечает The New Yorker.

В то же время The Wrap пишет, что "это фильм, который настолько же изнурительно смешной, насколько и тревожный – отчасти он буквально шатается на грани хоррора, поскольку мы чувствуем, как сама ткань мира полностью распадается у нас на глазах".

А обозреватель Rolling Stone метко резюмирует: "Это такой фильм, который заставляет тебя позвонить собственной матери – и извиниться".

