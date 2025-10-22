Ветеран, бывший сапер Юрий Гудименко говорит, что существует угроза, что украинских военных будут судить в Гааге. Об этом он сообщил в своем фейсбуке.

Председатель антикоррупционного совета при Минобороны во время визита в Республику Косово провел ряд встреч с политиками и высокоранговыми офицерами, которые воевали за независимость страны во время войны 1998-99 годов. Среди них - Агим Чеку, экс-премьер-министр и генерал Армии освобождения Косово (UÇK).

Гудименко отметил, что опыт косоваров, которые пережили балканскую войну может быть полезным для Украины. Это касается не только боевого опыта, но и послевоенного развития страны, международных отношений и гуманитарных вопросов.

Юрий Гудименко отдельно остановился на вопросе отношения к ветеранам в послевоенной стране: "Главное для ветеранов - достоинство и уважение. Это не о льготах и пенсиях. Сколько бы ты ни дал деньгами, все равно будет мало. Как оценить в евро поступок человека, который шел на смерть? А вот почет, уважение, честь - это другое дело. Это самое важное", - процитировал он одного из генералов Республики Косово.

Напомним, Юрий Гудименко еще до полномасштабного вторжения инициировал установление Колокола памяти возле Министерства обороны. Колокол звучал столько раз, сколько украинских военных погибли в этот день в разные годы.