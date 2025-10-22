Певица акцентировалась на важной теме.

Популярная украинская певица Jerry Heil презентовала новую песню Earth (Dradada) и клип к ней сразу после массированного обстрела украинских городов. Певица объяснила, почему решила не откладывать премьеру.

Новая работа артистки привлекает внимание к важной теме сегодняшнего дня - гуманитарному разминированию территории Украины. Это социальный трек о возрождении страны после войны. В песне артистка говорит о том, что правда - это оружие, а любовь и сила народа помогают пережить ужасы войны.

"Любую другую работу я бы не смогла опубликовать сегодня. Сейчас я нахожусь на конференции в Японии, посвященной важности разминирования Украины. Мы решили не менять дату выхода этого видео, потому что надеемся еще раз подчеркнуть цену нашей свободы", - отметила Jerry Heil в описании к клипу.

Клип на песню Earth (Dradada) создал известный украинский клипмейкер Алан Бадоев, с которым Jerry Heil сотрудничает уже длительное время над будущим концертным шоу. В видео певица символично показывает очищение земли женщинами, несущими свет и возрождение, а мотив восхода солнца в песне - это символ новой жизни после тьмы, которую несет война.

"В этом клипе Джерри Хейл предстает в гармонии с украинскими традициями и древними обрядами. Ее танец как молитва земли, которая оплакивает прошлое и пробуждается к жизни, напоминая о важности разминирования нашей родной земли", - прокомментировал режиссер клипа Алан Бадоев.

Jerry Heil - Earth (Dradada)

В последнее время в сети ходят слухи о возможном возвращении Jerry Heil на сцену Нацотбора-2026. На это отреагировала ее коллега Alyona Alyona, прокомментировав возможное участие певицы.

