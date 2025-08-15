Первыми смартфонами с HyperOS 3 из коробки должны стать Xiaomi 16. Их премьера cостоится в сентябре.

В cети появился список устройств Xiaomi, Redmi и Poco, которые перейдут на фирменную оболочку HyperOS 3 на базе Android 16. В перечень вошли 95 гаджетов – от бюджетных смартфонов и флагманов до планшетов.

Согласно информации, опубликованной ресурсом Gizmochina, бета-тестирование HyperOS 3 стартует в конце августа, а стабильная версия доберется до устройств компании в конце сентября или начале октября. Вероятно, вместе с дебютом серии Xiaomi 16.

Далее представлен список устройств Xiaomi, совместимых с HyperOS 3:

Xiaomi

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15S Pro

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14 Civi

Xiaomi 14T

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13T

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12 5G

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12 Pro (Dimensity)

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12 Lite NE

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi Pad 7

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi Pad 6S Pro

Xiaomi Pad 6 Pro

Xiaomi MIX Flip 2

Xiaomi MIX Flip

Xiaomi MIX Fold 4

Xiaomi MIX Fold 3

Xiaomi MIX Fold 2

Redmi

Redmi Note 14 (4G/5G)

Redmi Note 14 Pro (4G/5G)

Redmi Note 14 Pro+ (4G/5G)

Redmi Note 13 (4G/5G)

Redmi Note 13 Pro (4G/5G)

Redmi Note 13 Pro+

Redmi Note 13R

Redmi Note 13R Pro

Redmi Note 12 4G

Redmi Note 12 4G (NFC)

Redmi Note 12S

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 12T Pro

Redmi 15

Redmi 15 4G

Redmi 15C

Redmi 15C 4G

Redmi 14C

Redmi 14C 5G

Redmi 13

Redmi 13C

Redmi 12

Redmi A5 4G

Redmi A4 5G

Redmi A3 Pro

Redmi K80

Redmi K80 Pro

Redmi K70

Redmi K70 Pro

Redmi K70 Ultra

Redmi K70E

Redmi K60

Redmi K60 Pro

Redmi K60 Ultra

Redmi K60E

Redmi K50 Ultra

Redmi Turbo 4

Redmi Turbo 3

Redmi K Pad

Redmi Pad SE

Redmi Pad Pro

Redmi Pad SE 8.7

Redmi Pad Pro 5G

POCO

Poco F7

Poco F7 Pro

Poco F7 Ultra

Poco F6

Poco F6 Pro

Poco F5

Poco F5 Pro

Poco X7

Poco X7 Pro

Poco X7 Pro (Iron Man edition)

Poco X6 5G

Poco X6 Pro 5G

Poco M7

Poco M7 4G

Poco M7 Plus

Poco M7 Pro 5G

Poco M6 Pro (4G/5G)

Poco M6 (4G/5G)

Poco C75

Poco C75 4G

Poco C65

HyperOS 3 – это следующее крупное обновление программного обеспечения Xiaomi, которое должно принести массу улучшений, новых функций и обновленный пользовательский интерфейс, а также повысить общую отзывчивость. Оно будет основано на Android 16, выпущенной Google в июне этого года.

Совершенно точно обновление не придет на устройства, которые с начала 2025 года перешли в статус End of Life (EOL). Среди них, например, Xiaomi 11T, Poco M5 и Poco C50.

Ожидается, что Samsung запустит стабильное развертывание Android 16 (One UI 8) в конце сентября для этих смартфонов. На этот раз задержек, подобных тем, что сопровождали релиз Android 15, не ожидается.

