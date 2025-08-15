Обновление HyperOS 3: дата выхода, совместимые телефоны и новые функции/ фото XiaomiTime

В cети появился список устройств Xiaomi, Redmi и Poco, которые перейдут на фирменную оболочку HyperOS 3 на базе Android 16. В перечень вошли 95 гаджетов – от бюджетных смартфонов и флагманов до планшетов.

Согласно информации, опубликованной ресурсом Gizmochina, бета-тестирование HyperOS 3 стартует в конце августа, а стабильная версия доберется до устройств компании в конце сентября или начале октября. Вероятно, вместе с дебютом серии Xiaomi 16.

Далее представлен список устройств Xiaomi, совместимых с HyperOS 3:

Xiaomi

  • Xiaomi 15
  • Xiaomi 15 Pro
  • Xiaomi 15 Ultra
  • Xiaomi 15S Pro
  • Xiaomi 14
  • Xiaomi 14 Pro
  • Xiaomi 14 Ultra
  • Xiaomi 14 Civi
  • Xiaomi 14T
  • Xiaomi 14T Pro
  • Xiaomi 13
  • Xiaomi 13 Lite
  • Xiaomi 13 Pro
  • Xiaomi 13 Ultra
  • Xiaomi 13T
  • Xiaomi 13T Pro
  • Xiaomi 12
  • Xiaomi 12 5G
  • Xiaomi 12 Pro
  • Xiaomi 12 Pro (Dimensity)
  • Xiaomi 12 Lite
  • Xiaomi 12 Lite NE
  • Xiaomi 12S
  • Xiaomi 12S Pro
  • Xiaomi 12S Ultra
  • Xiaomi Pad 7
  • Xiaomi Pad 7 Pro
  • Xiaomi Pad 6S Pro
  • Xiaomi Pad 6 Pro
  • Xiaomi MIX Flip 2
  • Xiaomi MIX Flip
  • Xiaomi MIX Fold 4
  • Xiaomi MIX Fold 3
  • Xiaomi MIX Fold 2

Redmi

  • Redmi Note 14 (4G/5G)
  • Redmi Note 14 Pro (4G/5G)
  • Redmi Note 14 Pro+ (4G/5G)
  • Redmi Note 13 (4G/5G)
  • Redmi Note 13 Pro (4G/5G)
  • Redmi Note 13 Pro+
  • Redmi Note 13R
  • Redmi Note 13R Pro
  • Redmi Note 12 4G
  • Redmi Note 12 4G (NFC)
  • Redmi Note 12S
  • Redmi Note 12 Turbo
  • Redmi Note 12T Pro
  • Redmi 15
  • Redmi 15 4G
  • Redmi 15C
  • Redmi 15C 4G
  • Redmi 14C
  • Redmi 14C 5G
  • Redmi 13
  • Redmi 13C
  • Redmi 12
  • Redmi A5 4G
  • Redmi A4 5G
  • Redmi A3 Pro
  • Redmi K80
  • Redmi K80 Pro
  • Redmi K70
  • Redmi K70 Pro
  • Redmi K70 Ultra
  • Redmi K70E
  • Redmi K60
  • Redmi K60 Pro
  • Redmi K60 Ultra
  • Redmi K60E
  • Redmi K50 Ultra
  • Redmi Turbo 4
  • Redmi Turbo 3
  • Redmi K Pad
  • Redmi Pad SE
  • Redmi Pad Pro
  • Redmi Pad SE 8.7
  • Redmi Pad Pro 5G

POCO

  • Poco F7
  • Poco F7 Pro
  • Poco F7 Ultra
  • Poco F6
  • Poco F6 Pro
  • Poco F5
  • Poco F5 Pro
  • Poco X7
  • Poco X7 Pro
  • Poco X7 Pro (Iron Man edition)
  • Poco X6 5G
  • Poco X6 Pro 5G
  • Poco M7
  • Poco M7 4G
  • Poco M7 Plus
  • Poco M7 Pro 5G
  • Poco M6 Pro (4G/5G)
  • Poco M6 (4G/5G)
  • Poco C75
  • Poco C75 4G
  • Poco C65

HyperOS 3 – это следующее крупное обновление программного обеспечения Xiaomi, которое должно принести массу улучшений, новых функций и обновленный пользовательский интерфейс, а также повысить общую отзывчивость. Оно будет основано на Android 16, выпущенной Google в июне этого года.

Совершенно точно обновление не придет на устройства, которые с начала 2025 года перешли в статус End of Life (EOL). Среди них, например, Xiaomi 11T, Poco M5 и Poco C50.

Ожидается, что Samsung запустит стабильное развертывание Android 16 (One UI 8) в конце сентября для этих смартфонов. На этот раз задержек, подобных тем, что сопровождали релиз Android 15, не ожидается.

