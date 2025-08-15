В cети появился список устройств Xiaomi, Redmi и Poco, которые перейдут на фирменную оболочку HyperOS 3 на базе Android 16. В перечень вошли 95 гаджетов – от бюджетных смартфонов и флагманов до планшетов.
Согласно информации, опубликованной ресурсом Gizmochina, бета-тестирование HyperOS 3 стартует в конце августа, а стабильная версия доберется до устройств компании в конце сентября или начале октября. Вероятно, вместе с дебютом серии Xiaomi 16.
Далее представлен список устройств Xiaomi, совместимых с HyperOS 3:
Xiaomi
- Xiaomi 15
- Xiaomi 15 Pro
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 15S Pro
- Xiaomi 14
- Xiaomi 14 Pro
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 14 Civi
- Xiaomi 14T
- Xiaomi 14T Pro
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13 Lite
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13T
- Xiaomi 13T Pro
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12 5G
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12 Pro (Dimensity)
- Xiaomi 12 Lite
- Xiaomi 12 Lite NE
- Xiaomi 12S
- Xiaomi 12S Pro
- Xiaomi 12S Ultra
- Xiaomi Pad 7
- Xiaomi Pad 7 Pro
- Xiaomi Pad 6S Pro
- Xiaomi Pad 6 Pro
- Xiaomi MIX Flip 2
- Xiaomi MIX Flip
- Xiaomi MIX Fold 4
- Xiaomi MIX Fold 3
- Xiaomi MIX Fold 2
Redmi
- Redmi Note 14 (4G/5G)
- Redmi Note 14 Pro (4G/5G)
- Redmi Note 14 Pro+ (4G/5G)
- Redmi Note 13 (4G/5G)
- Redmi Note 13 Pro (4G/5G)
- Redmi Note 13 Pro+
- Redmi Note 13R
- Redmi Note 13R Pro
- Redmi Note 12 4G
- Redmi Note 12 4G (NFC)
- Redmi Note 12S
- Redmi Note 12 Turbo
- Redmi Note 12T Pro
- Redmi 15
- Redmi 15 4G
- Redmi 15C
- Redmi 15C 4G
- Redmi 14C
- Redmi 14C 5G
- Redmi 13
- Redmi 13C
- Redmi 12
- Redmi A5 4G
- Redmi A4 5G
- Redmi A3 Pro
- Redmi K80
- Redmi K80 Pro
- Redmi K70
- Redmi K70 Pro
- Redmi K70 Ultra
- Redmi K70E
- Redmi K60
- Redmi K60 Pro
- Redmi K60 Ultra
- Redmi K60E
- Redmi K50 Ultra
- Redmi Turbo 4
- Redmi Turbo 3
- Redmi K Pad
- Redmi Pad SE
- Redmi Pad Pro
- Redmi Pad SE 8.7
- Redmi Pad Pro 5G
POCO
- Poco F7
- Poco F7 Pro
- Poco F7 Ultra
- Poco F6
- Poco F6 Pro
- Poco F5
- Poco F5 Pro
- Poco X7
- Poco X7 Pro
- Poco X7 Pro (Iron Man edition)
- Poco X6 5G
- Poco X6 Pro 5G
- Poco M7
- Poco M7 4G
- Poco M7 Plus
- Poco M7 Pro 5G
- Poco M6 Pro (4G/5G)
- Poco M6 (4G/5G)
- Poco C75
- Poco C75 4G
- Poco C65
HyperOS 3 – это следующее крупное обновление программного обеспечения Xiaomi, которое должно принести массу улучшений, новых функций и обновленный пользовательский интерфейс, а также повысить общую отзывчивость. Оно будет основано на Android 16, выпущенной Google в июне этого года.
Совершенно точно обновление не придет на устройства, которые с начала 2025 года перешли в статус End of Life (EOL). Среди них, например, Xiaomi 11T, Poco M5 и Poco C50.
Ожидается, что Samsung запустит стабильное развертывание Android 16 (One UI 8) в конце сентября для этих смартфонов. На этот раз задержек, подобных тем, что сопровождали релиз Android 15, не ожидается.