Силы обороны поразили завод по производству боеприпасов и нефтеперерабатывающий завод.

В рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора в ночь на 22 октября подразделения Сил обороны Украины поразили ряд стратегических объектов на территории РФ, в частности Саранский механический завод в республике Мордовия.

Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, на территории предприятия зафиксированы взрывы. Отмечается, что завод производит противопехотные инженерные боеприпасы и комплекты минирования, детонаторы к боеприпасам и узлы инициирования.

Кроме того, как проинформировали в Генштабе, поражен Махачкалинский нефтеперерабатывающий завод в республике Дагестан. Там зафиксировано попадание в одну из установок переработки на территории предприятия.

"Основным назначением завода является обеспечение горючим и его хранение в интересах морской базы Каспийского флота и заправка военных судов российских оккупантов. Ежегодный объем переработки составляет до 1 миллиона тонн", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 9 октября Силы обороны Украины поразили Коробковский ГПЗ и линейно-производственную диспетчерскую станцию "Ефимовка" в Волгоградской области РФ.

Коробковский газоперерабатывающий завод (Котово, Волгоградская обл., РФ) - один из крупнейших заводов по первичной переработке природного газа и попутного нефтяного газа на юге России с проектной мощностью 450 млн м³ природного и попутного газа в год и 186 тыс. тонн широкой фракции легких углеводородов в год.

ЛПДС "Ефимовка" (Ефимовка, Волгоградская обл., РФ) - станция, обслуживающая несколько магистральных линий по транспортировке нефти и нефтепродуктов региона с пропускной мощностью 50 млн тонн в год.

