В семи районах Киева из-за ночных обстрелов часть домов временно остается без горячей воды.

Часть потребителей Киева временно остались без горячего водоснабжения из-за ночных обстрелов, энергетики работают над восстановлением.

Об этом сообщила Киевская горгосадминистрация (КГГА). "В связи с вражескими атаками на объекты критической инфраструктуры Киева частично нарушен технологический процесс работы оборудования. Это повлияло на поставку горячей воды для части домов в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Печерском, Подольском, Святошинском и Шевченковском районах", - говорится в сообщении.

Городские службы вместе со специалистами "Киевтеплоэнерго" сейчас работают над устранением проблем.

Видео дня

Ночной удар по Украине

Как сообщал УНИАН, в ночь на 22 октября россияне массированно атаковали объекты украинской энергетики. Из-за этого введены экстренные и аварийные отключения в ряде областей Украины и Киеве.

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев, комментируя ночную российскую атаку на энергообъекты, не исключил, что в Украине могут ввести графики почасовых отключений для населения, если в течение суток энергетики не смогут восстановить электроснабжение для всех потребителей.

Эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев предполагает, что в Киеве возможны похожие ситуации с той, которая сейчас на Черниговщине. То есть, когда все потребители останутся без стабильного электроснабжения на несколько дней. Однако полный блэкаут, когда горожане будут месяцами без электроснабжения, он считает маловероятным.

Вас также могут заинтересовать новости: