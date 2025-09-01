Новая утечка также подтверждает ранние слухи о характеристиках флагманских устройств.

Этой осенью Xiaomi представит флагманские смартфоны нового поколения, серию Xiaomi 16. Обычно они выходят в октябре-ноябре, но в этот раз релиз сместится на месяц раньше обычного – на конец сентября.

Об этом сообщает главный Xiaomi-инсайдер Digital Chat Station. Предположительно, запуск серии Xiaomi 16 может состояться в четверг, 25 сентября.

Ожидается, что в модельный ряд войдут три модели: Xiaomi 16, Xiaomi 16 Pro и Xiaomi 16 Pro Mini (новая модель). Устройства уже прошли сертификацию у китайского регулятора, из-за чего удалось рассекретить ключевые характеристики гаджетов.

Видео дня

Эти устройства станут первыми на рынке с процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5. Говорят, что он будет на 40% быстрее предшественника.

Стандартные 16 и 16 Pro Mini будут оснащены 6,3-дюймовыми дисплеями, в то время как версия 16 Pro предложит больший 6,8-дюймовый экран.

Все модели получат новую 50-мегапиксельную селфи-камеру с более широким углом обзора и автофокусом, что редкость для фронтальных камер. Перископический телевик для более мощного зума останется эксклюзивной фишкой Pro-версии.

Быстрая проводная зарядка мощностью 100 Вт во всех модификациях.

Xiaomi 16 побьет рекорд по толщине рамок вокруг экрана – всего 1 мм. Визуально гаджеты будут смотреться еще более "безрамочными", чем флагманы Apple.

Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под экраном, полная водозащита и фирменная оболочка HyperOS 3.0 (Android 16)

Предполагается, что новая модель Xiaomi 16 Pro Mini будет конкурировать с будущим Samsung Galaxy S26 Pro, Honor Magic 8 Mini и другими флагманами с компактным экраном и большой батареей.

Также фирма работает над телефоном 16 Ultra, но его анонс состоится только весной 2026 года.

А уже 9 сентября Apple представит серию iPhone 17. По слухам, все модели получат новую 24-мегапиксельную фронтальную камеру и дисплей 120 Гц, а Plus-версию iPhone заменят рекордной тонкой моделью "Air".

Вас также могут заинтересовать новости: