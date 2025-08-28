Xiaomi показала новую ОС для смартфонов с Dynamic Island и другими 'фишками' iOS

Открытое бета-тестирование для флагманов в Китае стартует уже завтра, а релизную версию выпустят позже.

Xiaomi официально анонсировала операционную систему HyperOS 3 – почти на два месяца раньше обычного срока. Обновление основано на ОС Android 16 и приносит более сотню изменений и улучшений в дизайне и функциональности.

Самое заметное нововведение – Super Island в духе Dynamic Island. Это "динамический остров" вверху экрана, который разворачивается и показывает в реальном времени разные события: полеты, поездки, управление музыкой, статус зарядки и т. д.

Многие элементы интерфейса HyperOS 3 копируют дизайн Liquid Glass из iOS 26, но в то же время не заимствуют его. Разработчики обновили иконки, прокачали кастомизацию экрана блокировки, добавили генератор ИИ-обоев, улучшили оптимизацию, энергоэффективность и производительность.

Также с релизом HyperOS 3 владельцы Xiaomi получат возможность транслировать экран своего смартфона на Macbook или iPad – функция будет работать как приложение AirPlay на iPhone и macOS.

Открытое бета-тестирование HyperOS 3 для флагманов в Китае стартует уже завтра, а релизную версию выпустят позже – пока без точных сроков.

На данный момент известно, что HyperOS 3 будет развернута на более 100 устройствах. Первыми флагманами с Android 16 из коробки станут Xiaomi 16. Их премьера cостоится в конце сентября.

Также известно, что некоторые модели Xiaomi получат прошивку HyperOS 3 на базе старой Android 15. В течение какого-то времени они продолжат получать обновления безопасности, однако останутся без новых функций.

