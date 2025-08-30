Выпускались ли такие устройства для мирового рынка, пока неизвестно

Xiaomi объявила об отзыве пауэрбанков модели PB2030MI мощностью 33 Вт с емкостью 20 000 миллиампер. Отзыв затронул 146 891 устройство в Китае из-за "потенциальных рисков безопасности".

Согласно источнику, в некоторых пауэрбанках, произведенных в период с августа по сентябрь 2024 года, использовался аккумуляторный элемент версии 2.0 с кодом 126280 от определенного поставщика. Эта батарея может представлять опасность, хотя конкретные риски не уточняются.

Предположительно, проблемы связаны с нестабильной работой батареи в условиях экстремальных температур или погоды, что может привести к перегреву, возгоранию или даже взрыву. Выпускались ли такие аккумуляторы для мирового рынка, пока неизвестно.

Владельцам проблемных моделей в Китае обещают вернуть деньги, а за его пределами рекомендуют использовать портативное зарядное устройство с осторожностью и не оставлять его заряжаемым на ночь.

Отметим, что в июне крупнейшие производители внешних аккумуляторов, в том числе Xiaomi объявили масштабный отзыв своих пауэрбанков из-за потенциальной угрозы безопасности. Хотя отзыв пока не касается международных поставок, их владельцам в других странах также стоит проявить осторожность.

Недавно Xiaomi выпустила бюджетный пауэрбанк с "секретным" дисплеем и встроенным кабелем. У него батарея на 10 000 мАч и мощность 33 Вт, а оставшийся заряд показывает LCD-экран.

А в конце сентября пройдет презентация флагманской серии Xiaomi 16. Уже подтверждено, что они будут первыми Android-смартфонами на базе чипсета Snapdragon 8 Elite 2. Также ходят слухи о новых моделях Xiaomi 16 Pro Max и Xiaomi 16 Pro Mini.

