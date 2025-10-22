Афинский Парфенон уже два века ремонтируют, но вряд ли смогут когда-то восстановить полностью.

Знаменитый Парфенон в греческих Афинах впервые за двадцать лет можно увидеть без строительных лесов. Об этом пишет The Telegraph.

Парфенон - древнегреческий храм, расположенный на афинском холме Акрополь. В свое время это был главный храм в древних Афинах, посвященный покровительнице этого города и всего региона Аттика, богине Афине-Палладе. Построенный в 447-431 годах до н. э. во время правления легендарного Перикла, Парфенон считается одним из самых известных зданий в мире, одним из символов европейской цивилизации.

За две с половиной тысячи лет Парфенон неоднократно подвергался частичным разрушениям и даже был переоборудован под христианскую церковь, а позже под мечеть. Худшее произошло в 1687 году во время турецко-венецианской войны, когда Парфеонон был почти полностью уничтожен. Турки обустроили в Парфеноне крепость и пороховой склад, и когда венецианцы начали артиллерийскую бомбардировку крепости, порох взорвался, разрушив все вокруг.

Постепенная реставрация объекта началась лишь в середине XIX века после восстановления независимого греческого государства. Фактически эти работы ведутся и по сей день. Около 20 лет назад на западном фасаде Парфенона установили строительные леса. И в таком виде храм находился все последующие годы. Однако недавно леса демонтировали.

Министр культуры Греции Лина Мендони отметила, что из-за этих лесов "по крайней мере два поколения не видели Парфенон визуально свободным".

Впрочем радоваться туристам и самим грекам недолго: в ближайшие недели на западной стороне будет установлен новый комплект строительных лесов для проведения дальнейших реставрационных работ. Однако, по словам Мендони, на этот раз леса будут "легче и эстетически гораздо ближе к логике памятника".

Работы должны продлиться до начала следующего лета, что является последним этапом многолетних усилий по борьбе с последствиями пожаров, землетрясений и эрозии.

Мендони отметила, что после завершения реставрации "Парфенон также будет полностью освобождён от этих лесов, и люди смогут увидеть его действительно свободным".

