В Верховной Раде поддержали правку нардепа Дмитрия Разумкова к проекту государственного бюджета-2026 в первом чтении, которая предусматривает продление налоговых льгот на импорт электрокаров до 1 января 2027 года. Как передает корреспондент УНИАН, за это проголосовали 248 народных депутатов.

Продление льгот на электрокары

По словам Разумкова, норму предлагают оставить при условии дополнительных компенсаторов. Речь идет о дорожном сборе или, например, плате за киловатт-час батареи. Это призвано "уравнять в правах" владельцев электрокаров и машин с ДВС.

Специалист уверен, что продление льготы позволит уменьшить зависимость от российского топлива, а также позволит лучше соблюдать экологические нормы.

После того, как правки Разумкова поддержала Верховная Рада, группа парламентариев поспешила уточнить, что решение не является окончательным, ведь в ноябре правительство должно подать финальный текст.

"Друзья, мы не продлили льготу на импорт электрокаров. И убежден, не продолжим. Несмотря на некоторые усилия импортеров и их лоббистов", - написал он в своем Telegram-канале.

По мнению нардепа, правку "протащили" через бюджет, что противоречит сразу двум законам, а потому ко второму чтению она не может быть принята.

"Эта правка только к первому чтению, которая дает импортерам ложную надежду, что не сбудется", - отметил народный депутат.

Не все поддерживают одобрение льгот на электрокары

Директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн считает, что одобрение льгот на электрокары неуместно из-за войны и острой потребности Украины в деньгах.

"В 2025 году потери из-за льготной растаможки достигнут 30 млрд грн, дотации государства на электричество для электричек - 2 млрд грн, потери от акцизов на топливо - 5 млрд грн", - написал он на своей странице в Facebook.

Всего по подсчетам специалиста за последние два года бюджет потерял более 60 миллиардов гривен.

Напомним, что импорт легковых электромобилей освобожден от уплаты пошлины и НДС до конца этого года. В июне народные депутаты предложили продлить льготы на ввоз в Украину электрических авто.

Заявлялось, что такой шаг сохранит доступность электротранспорта для граждан, а также поддержит малый бизнес и поможет Украине выполнить экологические обязательства.

Рынок электромобилей - важные новости

Отметим, что в сентябре самыми популярными на украинском рынке новых машин впервые стали полностью электрические автомобили - на них пришлась треть всех продаж (в прошлом году было лишь чуть более 15%).

Подобную картину можно видеть во многих других странах мира. Как недавно сообщил Reuters, продажи электромобилей установили мировой рекорд, достигнув в прошлом месяце отметки в 2,1 млн единиц.

