Герасимов доложил Путину, что все задачи тренировки стратегических ядерных сил выполнены.

В Кремле сообщили о запуске межконтинентальной баллистической ракеты "Синева" с космодрома "Плесецк" в рамках ядерных тренировок.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ доложил диктатору Владимиру Путину, что во время тренировок осуществлены пуски межконтинентальных баллистических ракет и крылатых ракет.

В частности, он сообщил, что с космодрома "Плесецк" запущена ракета "Ярс", а из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Брянск" - ракета "Синева".

По словам Герасимова, во время тренировок стратегических ядерных сил были задействованы комплексы "Ярс", подводная лодка "Брянск", самолеты Ту-95МС.

"Все задачи тренировки стратегических ядерных сил выполнены", - заявил Герасимов.

Ядерные угрозы РФ

Россия периодически угрожает миру применением ядерного оружия. Как сообщал ранее УНИАН, из-за заявлений президента США Дональда Трампа о вероятности поставок Украине дальнобойных ракет "Томагавк" экспрезидент РФ, а ныне заместитель секретаря российского Совбеза Дмитрий Медведев пригрозил, что это "плохо закончится", намекая на применение ядерного оружия.

Еще раньше Медведев угрожал США "Мертвой рукой" – системой автоматического запуска ядерных ракет по целям в США и странах НАТО, созданной в СССР. Также он советовал президенту США посмотреть фильмы о "ходячих мертвецах".

