Москва хочет поднять затопленные атомные лодки К-27 и К-159, которые могут стать источником масштабной утечки радиации в Арктике уже в ближайшие годы.

Россия готовит масштабный и дорогостоящий проект по поднятию двух затопленных атомных подводных лодок - К-27 и К-159 - которые уже более полувека лежат на дне Арктики. Оба судна содержат опасные ядерные материалы, которые, по оценкам экологов, представляют значительную угрозу для окружающей среды Северных морей, пишет Interesting Engineering.

В прошлом году норвежский экологический фонд Bellona предупредил, что подводные лодки содержат около 1 миллиона кюри радиации - это примерно четверть выбросов аварии на Фукусиме в первый месяц после катастрофы.

По информации российского издания РБК, в федеральном бюджете РФ уже предусмотрены средства на реализацию проекта. Подготовка начнется в 2026 году, а подъем лодок - в 2027-м.

Радиационная угроза: К-27 может разгерметизироваться уже в 2032 году

Подводная лодка К-27, построенная в 1950-х, имела экспериментальные реакторы с охлаждением расплавленным металлом. После многочисленных аварий и утечек радиации ее затопили в Карском море.

Реактор судна был заполнен смолой для герметизации, но, по данным экспертов, эта защита будет действовать только до 2032 года, после чего возможна утечка ядерного топлива или даже цепная реакция.

К-159 - "атомная могила" на глубине 200 метров

Другая лодка, К-159, затонула в 2003 году во время буксировки на демонтаж. В результате аварии погибли девять моряков, а 800 кг. на глубине 700 футов.

Судно давно прогнило, и любое повреждение корпуса может привести к массовой утечке радиации в акватории Баренцева моря.

Стоимость операции по подъему оценивают в миллиарды долларов, и пока неизвестно, будут ли привлекать к ней иностранные компании. Ранее голландская фирма Mammoet поднимала российскую подводную лодку "Курск" в 2002 году, однако из-за войны с Украиной ее участие на этот раз выглядит маловероятным.

