По данным СМИ, США и Индия приближаются к торговой сделке, которая может привести к сокращению экспорта российской нефти к своему главному покупателю.

Цены на нефть днем 22 октября продолжили стремительный рост на фоне сообщений о возможной договоренности США и Индии относительно постепенного сокращения импорта российской нефти, а также надежд на торговое соглашение между США и Китаем, сообщают Bloomberg и Reuters.

По данным портала Иnvesting, по состоянию на 13:49 по киевскому времени стоимость нефти марки Brent выросла на 1 доллар, до 62,32 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки WTI тоже подорожали на 98 центов, до 58,22 доллара за баррель.

По данным источников индийского издания mint, Индия и США приближаются к торговой сделке, которая предусматривает снижение американских пошлин для индийских товаров с около 50% до 15%-16%. Со своей стороны, Нью-Дели вроде бы соглашается на постепенное сокращение импорта российской нефти. К тому же президент США Дональд Трамп вновь заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди во время телефонного разговора подтвердил отказ от покупки российской нефти.

Аналитики отмечают, что торговое перемирие между Индией и США поспособствовало бы росту спроса на нефть, и, соответственно, простимулировало рост цен на нее.

"Перемирие было бы положительным для экономического импульса и поддержало бы настроения относительно спроса на нефть... В случае, если соглашение приведет к сокращению импорта российской нефти в Индию, это также будет благоприятным фактором (для роста цен на нефть, - УНИАН), - отмечает Вандана Хари, основатель компании по анализу рынка Vanda Insights.

Reuters отмечает, что дополнительно поддержало рост цен на нефть надежды на торговое соглашение между США и Китаем. 20 октября Трамп заявил, что рассчитывает заключить справедливое торговое соглашение с Си Цзиньпином, с которым, как ожидается, он встретится в Южной Корее на следующей неделе. Но во вторник Трамп снова добавил неопределенности относительно встречи, заявив, что "возможно, она не состоится".

Еще одним фактором, который поспособствовал росту стоимости "черного золота", стали планы США - крупнейшего потребителя нефти в мире - пополнить стратегические резервы сырья, отмечают аналитики ANZ. Министерство энергетики США заявило во вторник, что намерено купить 1 миллион баррелей сырой нефти для стратегического нефтяного резерва, поскольку стремится воспользоваться относительно низкими ценами на нефть, чтобы пополнить свои запасы.

К тому же Bloomberg добавляет, что запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 3 миллиона баррелей.

Цены на нефть и отказ Индии от российской нефти

Как сообщал УНИАН, 17 октября цены на нефть продолжили падать после достижения пятимесячных минимумов на фоне анонса встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Путина, а также исторического рекорда добычи американской нефти.

Еще одной причиной снижения стоимости "черного золота" стал его возможный профицит на рынке, поскольку страны Ближнего Востока не распродали часть нефти из запланированных на ноябрь объемов. По оценкам трейдеров, объем непроданной нефти составлял от 6 до 12 миллионов баррелей.

В то же время быстрый отказ Индии от российской нефти может потенциально развернуть нефтяные котировки. Представители Индии во время переговоров с американскими чиновниками в США подчеркнули, что одновременное прекращение поставок из России, Ирана и Венесуэлы - ведущих экспортеров нефти - может привести к скачку мировых цен.

Вместе с тем третья по величине нефтегазовая компания Норвегии считает, что в 2026 году спрос и предложение на нефть стабилизируются. Что касается цены, то ожидается, что "черное золото" не опустится значительно ниже 60 долларов за баррель.

