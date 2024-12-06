Смартфоны Google Pixel 6, Pixel 7 и Fold будут получать мажорные обновления системы и патчи безопасности пять лет вместо трех.

Компания Google, когда выпускала смартфоны серии Pixel 6, Pixel 7 и Pixel Fold, обещала для них по три года мажорных обновлений системы и пять лет патчей безопасности. Теперь производитель расширил сроки поддержки, добавив два дополнительных года.

Для Pixel 6/6 Pro, 6a, 7/7 Pro, 7a и Fold обещают пять лет полноценных обновлений OC. Это значит, что модели Pixel 6, которые по меркам 2024 года считаются устаревшими устройствами, будут актуальны даже после выхода Android 17.

Что касается серии Pixel 7 и первого Pixel Fold, они будут обновляться вплоть до 2028 года, когда выйдет Android 18. Расширенная поддержка будет включать и пакеты функций Pixel Feature Drops.

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К слову, пять лет поддержки – это не рекорд для Google. Pixel 8 и Pixel 9 будут получать мажорные обновления в течение семи лет. То есть, даже после 2030 года на смартфоны будут приходить новые версии Android. Мало кто на рынке может предложить такие сроки.

Новый доступный смартфон от Google должны показать уже в марте 2025 года – до этого они всегда выходили в мае. По сравнению с Pixel 8a, диагональ экрана у Pixel 9a увеличится, как и емкость аккумулятора.

Мы уже знаем, что Google планирует выпустит Android 16 гораздо раньше, чем вышла Android 15 и предыдущие версии. В следующем году пользователям не придется ждать наступления осени: новая ОС выйдет уже во втором квартале (апреле-июне) 2025 года.

Что нового будет в Android 16? Журналисты Android Authority рассказывают, что в новой ОС появится полностью переработанная панель уведомлений и быстрых настроек, а режим "Не беспокоить" переделают настолько, что даже название будет иным.

Актуальная версия Android 15 вышла 15 октября для устройств Pixel. Остальным юзерам придется ждать до конца года, пока их производители адаптируют ОС под фирменные оболочки. А если у вас Samsung, то ждать придется до середины января 2025-го.

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