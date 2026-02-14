Android 17 уже можно установить на целый ряд смартфонов: что в ней нового

Операционную систему можно установить на все устройства Pixel, начиная с Pixel 6.

Google официально выпустила первую бета-версию Android 17, которая уже доступна для устройств линейки Pixel. Программа тестирования уже открыта для смартфонов, начиная с Pixel 6, включая планшеты Pixel.

Новая версия операционной системы получила кодовое название Cinnamon Bun ("Булочка с корицей). Компания также опубликовала ориентировочный график развития Android 17: после прохождения стадии бета-тестирования система должна достичь стабильности платформы примерно в марте, а финальный релиз ожидается во втором квартале.

В первой бета-версии разработчики уделили внимание не только техническим улучшениям, но и удобству использования. Главное улучшение Android 17 – обязательная адаптивность приложений на больших экранах. Приложения должны корректно работать в портретном и ландшафтном режиме, особенно на планшетах и складных смартфонах.

Видео дня

В системе переработали интерфейс камеры – исправлены некоторые проблемы с видео и режимами съёмки, добавлены профессиональные инструменты для медиа-приложений с более плавными переходами и стандартизированной громкостью.

Кроме того, в Android 17 Beta обновили элементы интерфейса: строка поиска в лаунчере стала слегка прозрачной и получила дополнительные режимы, иконка яркости в центре управления изменилась, а меню настроек стало более компактным и минималистичным. Появился также новый значок для регулировки громкости.

Установить Android 17 бету можно, подключившись к программе Android Beta Program – обновление поступит по "воздуху" (OTA).

Около миллиарда пользователей Android рискуют своей безопасностью и личными данными. Эксперты сделали такой вывод, проанализировав отчет Google. Согласно данным, 40% владельцев Android-телефонов продолжают пользоваться старыми версиями ОС – Android 12 и ранее. Для них компания больше не выпускает патчи безопасности.

Напомним, в конце января Apple неожиданно обновила целый ряд старых iPhone, в том числе iPhone 5s, вышедший почти 13 лет назад. Обновления не приносят новых функций, но направлено на повышение безопасности операционной системы и мелкие доработки.

Вас также могут заинтересовать новости: