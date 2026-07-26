Болгария официально подтвердила интерес к польским МиГ-29: что это означает для Украины

Состояние польских МиГ-29 уже оценивали украинские специалисты.

Многие СМИ неоднократно сообщали о том, что Болгария заинтересована в польских истребителях МиГ-29, тогда как Минобороны этой страны опровергало такую информацию. В то же время теперь глава оборонного ведомства Димитр Стоянов официально признал, что Болгария действительно интересовалась самолетами ВВС Польши. По его словам, они интересны Болгарии в качестве источника запасных частей для поддержания боеспособности имеющегося парка истребителей МиГ-29. Об этом говорится в публикации издания "Капитал".

Как пишет Defense Express, заявление министра обороны Болгарии прозвучало через несколько дней после того, как заместитель главы оборонного ведомства Польши Павел Залевский заявил, что одна из стран НАТО также интересовалась их МиГ-29, что указывало именно на Болгарию.

Аналитики напомнили, что Стоянов обсуждал вопрос о запчастях к МиГ-29 со своим польским коллегой еще в начале июля во время 36-го саммита НАТО в Анкаре. Кроме того, он подписал официальное письмо-запрос о том, смогут ли они получить их из польских МиГ-29.

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В то же время София планирует направить в Польшу свою группу экспертов, чтобы те оценили, какие компоненты самолетов могут быть пригодны для ремонта их собственных самолетов.

"Здесь стоит упомянуть, что состояние польских МиГ-29 уже оценивали украинские специалисты, и оно было признано довольно плачевным - впрочем, при условии ремонта и модернизации самолетов их можно было бы привести в боеспособное состояние", - уточнили эксперты.

Аналитики отмечают, что для Болгарии в первую очередь могут быть интересны двигатели РД-33 и другие компоненты.

"Со стороны Defense Express отметим, что ранее в министерстве обороны Польши подчеркивали - переговоры с Украиной являются для них приоритетными, что выглядит вполне логично. В то же время переговоры о передаче запчастей с самолетов Болгарии Варшава будет вести уже по существу, вероятно, после того, как станет окончательно ясно, удалось ли достичь договоренностей с Киевом или нет", - добавляет издание.

Пока неизвестно, сколько на самом деле из тех 14 МиГ-29, которые остаются в Польше, можно привести в такое состояние, которое позволило бы украинским пилотам безопасно выполнять боевые задачи.

Другие новости об оружии

Ранее The Telegraph писал, что британские войска получат дроны, прошедшие боевые испытания в Украине. Они могут нести 50 кг сложного оборудования для наблюдения, такого как камеры и датчики, которые способны использоваться для сканирования поля боя на предмет угроз.

Также СМИ сообщали, что украинские морские дроны Magura будут собираться в США. Известно, что Magura V7 имеет длину 7,6 м, несет более 770 кг полезной нагрузки, преодолевает 560 км и стоит менее $500 тыс. в зависимости от конфигурации.

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