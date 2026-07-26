От Калининграда до Шпицбергена: 5 сценариев, по которым Путин может ударить по НАТО

Эксперты Атлантического совета назвали пять сценариев, по которым Россия может ударить по НАТО.

24 февраля 2022 года Россия развернула полномасштабное вторжение в Украину, рассчитывая на короткую кампанию и подчинение всей страны. План провалился: Украина оказала ожесточенное сопротивление, и спустя почти четыре с половиной года война превратилась в затяжную и кровопролитную битву на истощение, которая полностью изменила систему безопасности в Европе.

Прямым следствием стало вступление в НАТО Финляндии и Швеции, из-за чего Балтийское море всё чаще называют "озером НАТО". На первый взгляд, положение кремлевского диктатора Путина крайне тяжёлое, пишет Ynet News. Потери России оцениваются примерно в 400 000 убитых и около 700 000 раненых и пропавших без вести.

Большая часть современных танков уничтожена – сначала противотанковыми ракетами, затем дешёвыми украинскими дронами. Черноморский флот потерял флагман и множество кораблей и по сути не сыграл решающей роли. Украина всё чаще бьёт вглубь России собственными дронами, нанося серьёзный ущерб нефтяной инфраструктуре. Экономика переведена на военные рельсы: на оборону уходит 42% бюджета, почти 7% ВВП.

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Казалось бы, Путину логично искать выход из войны. Но, по данным связанных с Кремлём источников, он настроен продолжать её до достижения целей и даже готов к эскалации, говорится в материале.

Почему Путин чувствует себя увереннее, чем кажется

Чтобы понять следующий шаг Кремля, ситуацию надо смотреть глазами самого Путина. С его точки зрения, положение России далеко не отчаянное. Внутриполитического давления, способного пошатнуть его власть, по сути нет: оппозиция подавлена, олигархи и силовики лояльны, общество обрабатывается пропагандой, представляющей войну как "священную" борьбу против Запада.

Россияне, воспитанные традицией коллективного терпения, поглощают огромные потери без масштабных протестов, пишет СМИ.

Экономика не рухнула, как ожидал Запад: в 2024 году она выросла на 3,4%. Россия самодостаточна по продовольствию и энергии, обладает крупнейшими запасами ресурсов, построила "теневой флот" из сотен танкеров для обхода санкций и опирается на поддержку Китая, Ирана и Северной Кореи.

Окно, чтобы разрушить "иллюзию сдерживания" НАТО

Если режим устойчив, зачем Путину новая авантюра за пределами Украины? Аналитики полагают, что в его сознании сходятся два фактора: тупик на украинском фронте и то, что он воспринимает как исторические трещины внутри НАТО.

Требования США к Европе резко нарастить оборонные расходы, транзакционный подход администрации Трампа и разговоры о сокращении американского присутствия в Европе Путин может счесть шансом.

Он верит, что западный порядок можно разрушить. По его расчёту, если Россия атакует небольшой, изолированный участок территории страны НАТО, а альянс не ответит единой военной силой из страха ядерной эскалации или из-за внутренних раздоров, то 5-я статья устава окажется пустым обещанием – и НАТО фактически перестанет существовать.

Об этом предупреждает доклад Атлантического совета за авторством военного эксперта Ричарда Хукера "Следующий шаг Путина? Пять сценариев российского нападения, к которым должна готовиться Европа". В нём описаны пять сценариев – от самого рискованного для Москвы до наименее рискованного.

1. Сухопутный коридор в Калининград (наивысший риск). Российские силы из Беларуси наносят внезапный удар через Литву, чтобы соединить основную территорию РФ с калининградским анклавом.

Это физически отрезало бы Литву, Латвию и Эстонию от остальной Европы, но почти наверняка втянуло бы в войну сильную армию Польши – риск для Путина огромен.

2. Захват шведского острова Готланд (средне-высокий риск). Готланд в сердце Балтики называют "непотопляемым авианосцем". Контроль над ним позволил бы России нарушать морское и воздушное сообщение НАТО, разместить радары и ракеты, угрожающие Стокгольму, и заодно "наказать" Швецию за вступление в альянс.

3. Гибридная война на востоке Эстонии (средний риск). В районе города Нарва – большинство этнических русских. Вместо открытой войны Москва могла бы использовать "зелёных человечков", агентов и пропаганду, спровоцировать беспорядки, захватить здания и объявить "народную республику" – по крымско-донбасскому сценарию 2014 года.

Запад оказался бы перед неудобным вопросом: готов ли он воевать за небольшой город, жителей которого преподносят как желающих присоединиться к России.

4. Быстрый удар по Аландским островам Финляндии (средне-низкий риск). Архипелаг по международным соглашениям полностью демилитаризован.

Внезапный захват морским десантом дал бы Кремлю контроль над важным проходом к Хельсинки и Стокгольму и стал бы болезненным ударом по новому члену НАТО.

5. "Холодная ловушка" Шпицбергена (по мнению авторов – самый вероятный). Шпицберген (Свальбард) – удалённый арктический архипелаг Норвегии с особым статусом: по договору 1920 года он демилитаризован, а граждане стран-подписантов имеют равные права на проживание и хозяйственную деятельность.

Россия десятилетиями сохраняет там присутствие (посёлок Баренцбург) и регулярно обвиняет Норвегию в нарушении договора – что напоминает подготовку повода для будущих действий.

Операция могла бы пройти в несколько этапов: сначала диверсии перерезают подводные кабели, ослепляя Осло; затем спецназ под видом туристов и рабочих захватывает единственный аэропорт; далее тяжёлые транспортники высаживают морскую пехоту Северного флота, которая без сопротивления берёт под контроль порты и узел спутниковой связи.

За считаные часы Россия развернула бы системы ПВО и противокорабельные ракеты, создав зону, куда НАТО не сможет войти без огромных потерь.

Затем – политико-психологическая ловушка: Москва объявит, что "временно" заняла острова ради защиты своих граждан, и предупредит, что попытка отбить их вызовет жёсткий ответ вплоть до тактического ядерного оружия. Западные лидеры, уставшие от войны в Украине, будут вынуждены спросить себя: готовы ли они рисковать третьей мировой ради нескольких мёрзлых островов.

Если НАТО заколеблется и ограничится санкциями вместо военного ответа, Путин добьётся, возможно, крупнейшей стратегической победы: 5-я статья будет разоблачена как пустое обещание, а альянс начнёт распадаться.

Другие новости о России и НАТО

Ранее УНИАН сообщал, что Путин готовит серьезную провокацию против НАТО в ближайшие месяцы. Москва уже пытается истощить ресурсы Великобритании, перенаправляя свой теневой флот нефтяных танкеров в обход Ла-Манша - один из них уже был перехвачен там морскими пехотинцами Британии в прошлом месяце.

Однако сейчас существует возможность гораздо более серьезных провокаций со стороны Москвы.

Кроме того, мы также рассказывали, что страны НАТО прямо сейчас наступают на те же грабли, что и Украина.

К такому выводу пришел французский OSINT-аналитик Клеман Молен, который проанализировал состояние укреплений по имеющимся в открытом доступе фото, видео и спутниковым снимкам.

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