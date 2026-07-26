Порядочные люди незаметно калечат себе психику, совершая одну ошибку, - психолог

Желание проявить вежливость и заботу о других может оказаться вредным.

Постоянное стремление угодить другим людям может незаметно разрушить внутреннюю мотивацию, даже если такое поведение кажется проявлением вежливости и заботы об окружающих. Об этом пишет издание UpWorthy со ссылкой на исследование психолога Марка Треверса, опубликованное в Psychology Today.

Издание отмечает, что внимательность к чувствам других людей сама по себе является положительной чертой. Именно благодаря таким людям мир становится комфортнее: они убирают за собой, соблюдают правила общего пространства и учитывают интересы окружающих. В то же время проблема возникает тогда, когда человек начинает зависеть от чужого одобрения в каждом своем действии.

По словам Треверса, для формирования устойчивой мотивации необходимы три ключевых компонента: чувство компетентности, чувство связи с другими людьми и автономия – убеждение, что собственные действия являются результатом личного выбора.

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Психолог объясняет, что именно последний компонент постепенно разрушается из-за привычки постоянно искать внешнее подтверждение правильности своих решений.

Как говорится в публикации, такое поведение поначалу кажется вполне безобидным: человек советуется с партнером перед новым проектом, внимательно следит за реакцией собеседников или нервно ожидает оценки после публикации поста. Однако со временем это может превратиться в автоматическую модель поведения.

"Это становится убийцей мотивации, когда превращается в рефлекс, который говорит: "Я не действую, пока не знаю, что кто-то одобряет"", – объясняет психолог.

По словам психолога, в таком сценарии мозг постепенно перестает получать удовольствие от собственных достижений и начинает искать вознаграждение исключительно в одобрении других людей. Именно это со временем подрывает внутреннюю мотивацию.

В материале также приводится мнение психолога Шанель Фримен. Она предупреждает, что постоянное стремление соответствовать чужим ожиданиям может привести к тревожности, депрессии, эмоциональному выгоранию и накоплению обид.

В то же время психологи подчеркивают, что вернуть внутреннюю мотивацию возможно. Для этого стоит постепенно отказываться от привычки искать одобрение в мелких и малорискованных решениях, чтобы со временем научиться больше доверять собственным оценкам. Также эксперты советуют развивать самосознание, анализировать собственные решения и обращать внимание на поступки, которые приносят удовольствие независимо от реакции окружающих.

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Также мы рассказывали, что ленивые люди часто оправдывают свою бездеятельность типичными фразами, которые скрывают нежелание брать на себя ответственность. Среди них – "сделаю это позже", "мне просто не хочется", "кто-то другой справится" или "я лучше работаю под давлением".

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