На дне Каховского водохранилища обнаружили насекомых, которые формируют новый лес (видео)

Со временем эти насекомые могут регулировать количество деревьев в лесу.

На дне бывшего Каховского водохранилища, которое было уничтожено россиянами в июне 2023 года, распространяются насекомые, которые в будущем могут повлиять на количество деревьев в молодом лесу. Об этом заявил ученый Алексей Василюк.

Он рассказал, что со временем эти насекомые могут стать одним из природных факторов, которые будут регулировать количество деревьев в новом лесу.

На видео, опубликованном Василюком, можно увидеть разноцветного тополевого листоеда, бабочку Macaria alternata и бабочку "едкий ботинок".

Кроме того, ученый показал ствол молодой ивы, поврежденный бабочкой Macaria alternata.

Известно, что гусеница этой бабочки развивается внутри древесины и может наносить значительный ущерб молодым деревьям.

Каховское водохранилище - последние новости

Также сообщалось, что на Каховском водохранилище появились пеликаны. Во время съемок военными птицам ничего не мешало, и они не собирались покидать понравившуюся им территорию.

Кроме того, заместитель директора Института морской биологии НАН Украины, доктор биологических наук Виктор Демченко заявил, что Черное море после подрыва Каховской ГЭС восстановилось быстрее, чем ожидалось.

"В первые три–пять дней после аварии опреснение акваторий даже у Одессы было очень значительным: соленость воды упала в три-пять раз - с 16-17 промилле до трёх. Рыбы при таком ухудшении экологических условий могут мигрировать. Что они и сделали", - подчеркнул ученый.

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