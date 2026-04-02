Опубликован рейтинг лучших iPhone в 2026 году на основе отзывов пользователей

Популярный бенчмарк AnTuTu опубликовал свежий рейтинг самых любимых устройств Apple, составленный на основе пользовательских отзывов. По нему можно косвенно оценить, какими iPhone и iPad люди довольны больше всего в 2026 году.

Первое место занял iPad Air 4 с уровнем удовлетворенности 96,92%. Несмотря на то, что планшет вышел еще в 2020 году, он до сих пор остается одним из самых востребованных устройств Apple за счет удачного соотношения цены и производительности.

На втором месте расположился iPhone 12 mini (95,78%), а третью строчку занял iPhone SE 2 поколения с результатом 94,77%. Интересно, что обе модели вышли в 2020 году и остаются популярными устройствами на вторичном рынке и среди любителей компактов. К тому же, они по-прежнему получают обновления программного обеспечения, включая актуальную iOS 26.

Отдельного внимания заслуживает появление в списке iPhone 16e – относительно новой модели, которая уже успела получить высокий уровень пользовательского одобрения (93,2%). Это говорит о том, что устройство оказалось удачным с точки зрения баланса характеристик, автономности и повседневного использования.

Однако еще более неожиданным стало присутствие iPhone 8, выпущенного в 2017 году. Несмотря на возраст, смартфон набрал 93,13% удовлетворенности, что подтверждает высокий уровень оптимизации iOS и долговечность устройств Apple.

Меж тем до анонса новых iPhone 18 осталось 5 месяцев. По слухам, Apple изменит стратегию выпуска, разделив релизы: этой осенью выйдут самые премиальные iPhone 18 Pro и Pro Max, а обычные iPhone 18 и iPhone Air 2 задержатся до весны 2027-го.

Есть еще одна причина дождаться iPhone 2026 года – это дебютный складной смартфон Apple. По слухам, Купертино удалось добиться в iPhone Fold, того, чего не смогли другие компании – "почти невидимой" линии сгиба.

