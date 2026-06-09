У вашего Android-смартфона есть срок годности: вот как его проверить

Эксперты отмечают, что важна не только версия Android, но и дата последнего патча безопасности.

Каждый Android-смартфон рано или поздно достигает своего "срока годности". Речь идет не о физическом износе устройства, а о моменте, когда производитель прекращает выпускать для него обновления. Об этом пишет Android.com.pl.

Сначала устройство перестает получать новые версии Android, а вместе с ними – новые функции, улучшения интерфейса и системные возможности.

Однако гораздо более важным этапом является прекращение выпуска обновлений безопасности. Без регулярных патчей смартфон становится уязвимым для новых киберугроз и обнаруженных уязвимостей, которыми могут воспользоваться злоумышленники.

Видео дня

Информация о сроках поддержки обычно не отображается в настройках устройства. Чтобы узнать, когда закончится поддержка конкретной модели, достаточно ввести в поисковой системе название смартфона и запрос вроде "конец поддержки" или "срок обновлений". Например: "Samsung Galaxy S24 окончание поддержки".

Также можно проверить официальную политику обновлений производителя и прибавить заявленный срок поддержки к дате выхода устройства на рынок. Производители открыто публикуют такие данные, поэтому найти нужную информацию обычно не составляет труда.

На рынке Android-устройств самую продолжительную и прозрачную поддержку предлагают Samsung и Google. Для современных флагманских моделей обе корпорации гарантируют до семи лет обновлений операционной системы и исправлений безопасности.

Владельцам бюджетных смартфонов повезло меньше. Многие устройства начального и среднего сегмента, особенно от менее популярных брендов, получают обновления лишь два-три года после релиза.

Что делать, если смартфон больше не получает обновления

Окончание периода официальной поддержки не означает, что смартфон сразу перестанет работать. Если устройство продолжает стабильно функционировать, а необходимые приложения запускаются без проблем, им можно пользоваться и дальше.

Тем не менее после полного прекращения выпуска обновлений безопасности специалисты рекомендуют отказаться от использования такого телефона для мобильного банкинга, хранения важных паролей и других операций, связанных с конфиденциальными данными.

Старый, но исправный смартфон также можно использовать в качестве мультимедийного проигрывателя, пульта управления устройствами умного дома, навигатора или камеры видеонаблюдения.

Таким образом, реальный срок службы Android-смартфона определяется в первую очередь не состоянием аккумулятора или производительностью, а длительностью программной поддержки. Перед покупкой нового устройства стоит обращать внимание не только на характеристики, но и на количество лет гарантированных обновлений.

Ранее эксперты рассказывали, что такое рейтинг IP на смартфоне и почему он так же важен, как камера и аккумулоятор. Этот стандарт напрямую определяет, насколько ваше устройство защищено от пыли и воды в реальных условиях.

УНИАН публиковал полный список гаджетов, которые получат Android 17. Важно понимать уже сейчас, получит ли ваш смартфон новую прошивку – есть ли смысл ждать апдейта или, возможно, пора задуматься об апгреде.

Вас также могут заинтересовать новости: