Приложения работают напрямую в окне чата, без необходимости переходить на другие вкладки.

ChatGPT решили превратить в универсальный сервис для всего – теперь разработчики смогут встраивать свои приложения прямо в чат-бота. OpenAI сделала это объявление на своей ежегодной конференции DevDay 2025 в Сан-Франциско.

На первом этапе в нейросеть добавили Spotify, Figma, Canva и Booking, а в ближайшие недели к экосистеме присоединятся Uber, DoorDash, Instacart и другие популярные сервисы.

Приложения работают без необходимости переключаться между вкладками – прямо из окна диалога можно вызывать такси, бронировать отели, создавать индивидуальные плейлисты и многое другое. Чтобы запустить приложение, достаточно написать его название и свой запрос.

В демонстрационном ролике OpenAI показала, как ChatGPT с помощью сервиса Zillow помогает искать квартиры в нужном районе: на экране появляется интерактивная карта, а пользователи могут задавать уточняющие вопросы. В другом примере пользователь просит составить плейлист для вечеринки – сначала ChatGPT предлагает список песен, а затем предлагает подключить Spotify, чтобы автоматически создать готовый плейлист.

Новая фича доступна всем зарегистрированным пользователям ChatGPT (в том числе бесплатным) за пределами Европейского союза.

Напомним, в конце сентября OpenAI объявила о запуске функции Instant Checkout для ChatGPT. Теперь пользователи чат-бота могут выбирать и оплачивать товары прямо в диалоговом окне – без необходимости переходить на сторонние сайты.

В октябре 2025 года ChatGPT занимает более 80% мирового рынка чат-ботов и 92% в Украине. Ближайшие соперники – Perplexity и Microsoft Copilot. На них приходится доля в 15% от всех пользователей.

