Девушку возмутило, что партнер не решился признаться.

Девушка обнаружила, что ее новый партнер использует для переписки с ней ChatGPT, и решила разорвать с ним отношения, посчитав это предательством. Такую историю рассказала 31-летняя пользовательница соцсети Reddit.

"Оказалось, что "мистер совершенство" все это время пользовался ChatGPT... Мы встречались два месяца, поняла, что он использует ChatGPT для переписки. Когда я подняла эту тему, он солгал, уклонился от ответа и стал газлайтерить вместо того, чтобы просто признаться. Поэтому я прекратила все это", - отметила девушка.

По ее словам, ее бывшему партнеру 52 года, он был женат 28 лет и в 2023 году развелся, а познакомились они в приложении для знакомств Coffee Meets Bagel.

"Так что, я бы прекрасно поняла, если бы современные знакомства были для него в новинку. Но вместо того, чтобы признаться, он все отрицал", - подчеркнула пользовательница.

Девушка добавила, что поэзия была их общим "языком любви", мужчина присылал ей стихи почти каждый день. Он признался, что использует ChatGPT, но сказал, что только как поисковик.

Как понять, что партнер использует ChatGPT для переписки

Как рассказала девушка, лично она с самого начала заметила в сообщениях нового бойфренда "излишне вылизанный тон" с "кривыми кокетливыми фразами" и "странными знаками препинания" (с длинными тире).

"Он присылал мне прекрасно написанные стихи, но лично не мог их вспомнить или импровизировать… Перед нашим первым свиданием я шутливо заговорила об этом. Он смеялся и отрицал, говоря, что он просто так пишет. Я пропустила это мимо ушей, но в течение следующих нескольких недель начала замечать явные различия в стиле переписки", - отметила девушка.

Она также добавила, что такое поведение восприняла предательством, так как между ними была "прекрасная химия, веселые свидания, глубокие разговоры", а сообщения часто казались "любовными письмами".

