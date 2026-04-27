OpenAI готовит революционный ИИ-смартфон без привычных приложений (фото)

По данным отраслевых источников, компания OpenAI работает над созданием "нового поколения смартфона" в партнерстве с MediaTek и Qualcomm. Проект рассматривается как попытка радикально переосмыслить саму концепцию мобильных устройств, пишет Android Authority.

Главная идея проекта – переход от привычной модели с набором приложений к "AI-агенту", который способен самостоятельно выполнять задачи, учитывать контекст и реагировать в реальном времени.

Архитектура такого смартфона предполагает гибридный подход: базовые задачи будут обрабатываться прямо на устройстве, а более сложные – на удаленных серверах. При этом аппаратная часть разрабатывается с прицелом на постоянную работу искусственного интеллекта.

Отдельно отмечается, что OpenAI стремится максимально контролировать всю экосистему устройства – от чипов до пользовательского интерфейса. О какой операционной системе идет речь, не уточняется. Это может быть как Android с глубокой кастомизацией, так и собственная разработка OpenAI.

По данным отраслевых источников, проект ИИ-смартфона находится на ранней стадии, а массовое производство ожидается к 2028 году.

Ранее Financial Times писал, OpenAI совместно с бывшим дизайнером Apple Джони Айвом работает над загадочным ИИ-устройством. Устройство будет напоминать iPod Shuffle и его можно будет носить на шее, как подвеску.

УНИАН писал, что создатели ChatGPT могут обанкротиться уже к середине 2027 года. Ключевая проблема OpenAI заключается в том, что значительная часть пользователей использует бесплатные версии чат-ботов, так что они скорее уйдут к конкурентам, чем начнут платить.

Сегодня ChatGPT занимает более 80% мирового рынка чат-ботов. Ближайшие соперники – Perplexity и Google Gemini. На них приходится доля в 15% от всех пользователей.

