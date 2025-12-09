Исследования MIT показали ровно противоположную картину.

Создатели ChatGPT из OpenAI выпустили отчёт о том, как работники повышают продуктивность благодаря их ИИ-инструментам.

Как написано в отчёте OpenAI, в опросе 9 тысяч сотрудников из сотни компаний сообщили, что экономят с ChatGPT в среднем от 40 до 60 минут в день. Около 75% участников заявили, что ИИ ускоряет их работу или улучшает качество выполнения задач.

Компания также утверждает, что так называемые "лидирующие" фирмы используют ChatGPT в шесть раз активнее, чем остальные.

Стоит отметить, что документ появился на фоне академических исследований, где эффективность таких решений ставится под сомнение. Оценки OpenAI противоречат выводам MIT, опубликованным в августе. Согласно этому исследованию, 95% компаний, вложившихся в ИИ-сервисы, не получили ощутимой отдачи, хотя общие вложения составили 30-40 миллиардов долларов.

Большинство проектов не оказали влияния на прибыль, Harvard Business Review назвали это явление "workslop" - задачи, создающие видимость продуктивности, но почти не влияющие на итоговый результат.

Anthropic, реагируя на эти исследования, представила собственные цифры. По их оценке, использование Claude сокращает время выполнения задач на 80% - с 90 минут до 18. Но здесь компания признаёт, что метрика может быть завышенной, так как учитывает только время внутри чата, а не конечное выполнение работы.

Несмотря на разницу в данных и признание методологических ограничений, обе ИИ-компании уверяют, что нейросети приносят бизнесу ощутимую выгоду. OpenAI в комментарии для Bloomberg заявила, что исследования MIT "не совпадают с тем, что они наблюдают в реальной практике"

Ранее мы рассказывали, что глава NVIDIA отругал своих менеджеров, которые советуют меньше использовать ИИ. При этом Дженсен Хуанг уверяет, что нейросети не отберут у людей работу.

