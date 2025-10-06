Гаджет станет компаньоном для пользователя, но не "странной ИИ-подружку".

OpenAI совместно с бывшим дизайнером Apple Джони Айвом работает над выпуском загадочного устройства с ИИ, но перед запуском компании предстоит решить несколько технических задач.

Как пишет Financial Times, среди проблем - определение характера гаджета и частоты его взаимодействия с пользователем. По словам источника, концепция заключается в том, чтобы создать друга-компьютер, который не превращался бы в "странную ИИ-подружку".

Устройство, размером примерно со смартфон, лишено экрана и может как носиться с собой, так и лежать на столе. Оно будет взаимодействовать с пользователем через микрофон, динамик и камеру.

Это первый гаджет в серии устройств, которые разрабатываются Айвом и Сэмом Альтманом, с планами выпуска в конце 2026 или начале 2027 года.

OpenAI стремится сделать устройство доступным, но ненавязчивым, чтобы оно напоминало Siri, но "лучше". Компания подбирает голос, манеры общения и решает, когда гаджет должен вступать в разговор и когда завершать его.

Источники отмечают, что устройство будет работать в режиме "всегда включён", собирая данные на протяжении всего дня, а не активироваться только голосовой командой.

