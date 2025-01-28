Все говорят про DeepSeek: что это за чат-бот и почему его называют 'убийцей' ChatGPT

Его приложение уже стало самым скачиваемым в американском App Store и не на шутку напугало американских разработчикам в сфере ИИ.

За эти выходные приложение китайского ИИ чат-бота DeepSeek стало самым скачиваемым в американском App Store. И не просто в какой-то категории, а среди всех бесплатных программ, обогнав ChatGPT, Threads, Temu, Google, Shein и другие популярные аппы.

В Google Play ситуация похожая – у DeepSeek уже больше 1 миллиона загрузок, хотя приложению нет и месяца. Рассказываем, что известно об этом продукте и почему он устроил настоящийй переполох на рынке ИИ.

DeepSeek – что это такое простыми словами

Это разговорная ИИ-модель, которая способна генерировать тексты разных объемов и в разных жанрах, искать информацию в интернете, а также создавать код – в общем, все то, что делают и его западные конкуренты. При этом у него есть ряд преимуществ перед тем же ChatGPT:

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Модель имеет открытый исходный код: то есть любой желающий может взять базовую кодовую базу, адаптировать ее и даже доработать под свои нужды.

В ряде бенчмарков новинка из Китая обходит последние разработки OpenAI GPT-4o и Claude-3.5 Sonnet от Anthropic, в том числе в тестах математических вычислений, написания кода и размышления.

Высокая скорость генерации – ответы появляются заметно быстрее, чем в ChatGPT.

Доступ к самой мощной версии чат-бота полностью бесплатный.

Отсутствие цензуры – пользователи могут обсуждать с чат-ботом темы, которые могут быть ограничены в Gemini и ChatGPT.

У DeepSeek есть два основных режима: DeepThink и Search. Первый отвечает за логические и математические задачи, "рассуждая" пошагово, и прочее по текстовому запросу. Второй используется для поиска нужной информации в интернете с готовым ответом и ссылками на официальные источники.

В конце декабря 2024 года на рынок вышла модель DeepSeek-V3, а в январе состоялся релиз еще более совершенной версии DeepSeek-R1.

Как получить доступ к DeepSeek в Украине

У DeepSeek есть веб-версия и мобильный клиент для iOS и Android. В Украине программа скачивается без проблем, но с регистрацией могут возникнуть проблемы из-за перегрузки серверов компании. В таком случае остается лишь ожидать, когда нагрузка спадет.

Интерфейс DeepSeek по сути копирует ChatGPT, включая дизайн значков. Все выглядит знакомо и удобно: слева отображается список чатов, а по центру – диалоговое окно для ввода запросов. Любой чат или все переписки сразу можно удалить из памяти.

В веб-версии DeepSeek поддерживает только китайский и английский языки интерфейса. Зато мобильное приложение полностью переведено на украинский.

К слову, сейчас приложение DeepSeek занимает второе место в топ-чарте украинского App Store.

Конкурент ChatGPT, вызвавший панику в Кремниевой долине

Пока вы читаете этот текст, DeepSeek продолжает портить жизнь американским разработчикам в сфере ИИ. 27 января на фоне успеха этого продукта резко обрушились акции американских технологических гигантов. К примеру, компания Nvidia за один день потеряла почти 600 миллиардов долларов рыночной стоимости.

В то же время анонимный сотрудник Meta рассказал, что появление DeepSeek на рынке вызвало настоящую панику у Цукерберга. По его словам, языковая модель DeepSeek v3, которую выпустили в декабре, уже обогнала Llama 4 в ключевых бенчмарках, хотя она еще не вышла. И вот совсем недавно вышла более продвинутая DeepSeek R1, которая заставила паниковать сотрудников еще сильнее. Судя по комментариям, такая же паника сейчас в Google, OpenAI и Anthropic.

Впрочем, как отмечают аналитики, ключ к успеху DeepSeek лежит не только в создании мощных и дешевых ИИ-моделей, но и в практическом применении этих технологий. На данный момент DeepSeek работает только внутри собственных приложений и сайта.

Нейросети явно не хватает интеграции с другими сервисами, что могло бы значительно расширить его функционал. Например, у конкурентов уже есть такие опции: интеграция с соцсетями (как у X и Grok), со смартфонами (как у Google Gemini и Galaxy/Pixel) и с мессенджерами (ChatGPT в WhatsApp).

Не исключено, что Apple может рассмотреть сотрудничество с DeepSeek для внедрения ее возможностей в свой ИИ-пакет Apple Intelligence. Пока что "яблочный" ИИ работает только на базе ChatGPT и не доступен в Китае.

В последнее время в сфере ИИ произошло немало важных заявлений: глава OpenAI сообщил о готовности компании создать "суперинтеллект", а ученые Google говорили, что научились копировать личность человека всего за 2 часа.

Также в ближайшие пару лет ожидается выход человекоподобных роботов Optimus от Tesla. Согласно задумке, андроиды заменят большую часть рутинной человеческой работы. Но Маск уверяет, что они не нацелены отбирать рабочие места у самих людей.

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