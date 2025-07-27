Продлить заряд батареи на смартфоне можно несколькими способами.

Современные смартфоны, если их сравнивать с мобильными устройствами прошлых поколений, обладают очень продвинутым функционалом. Поэтому время их работы без зарядки значительно сократилось. Эксперт Генри Баррелл рассказал газете Express, как сделать, чтобы батарея на телефоне дольше держала.

Как сделать, чтобы телефон меньше разряжался - 5 простых лайфхаков

По словам эксперта, независимо от того, пользуетесь вы iPhone или телефоном на базе Android, есть пять очень простых способов продлить срок службы аккумулятора. Кратко их опишем ниже:

Нужно отключить автоматическую регулировку яркости , так как дисплей - один из главных источников расхода заряда батареи. Такое действие позволит сэкономить заряд, поскольку система не будет автоматически увеличивать яркость, когда вы выходите на улицу.

, так как дисплей - один из главных источников расхода заряда батареи. Такое действие позволит сэкономить заряд, поскольку система не будет автоматически увеличивать яркость, когда вы выходите на улицу. Еще один способ, как сделать, чтобы Айфон медленнее разряжался - включение тёмного режима . Баррелл утверждает, что белый экран и меню расходуют больше заряда батареи, но в тёмном режиме телефон переходит на чёрный фон и цвета в приложениях, меню и настройках, что означает меньшее количество светлых белых пикселей, что экономит заряд батареи.

. Баррелл утверждает, что белый экран и меню расходуют больше заряда батареи, но в тёмном режиме телефон переходит на чёрный фон и цвета в приложениях, меню и настройках, что означает меньшее количество светлых белых пикселей, что экономит заряд батареи. Также очень эффективен режим энергосбережения - он не отключает основные функции телефона, но изменяет некоторые внутренние настройки для экономии заряда аккумулятора. Дело в том, что на смартфонах выполняется множество фоновых процессов, которые садят батарею. Это хороший способ продлить заряд батареи на Андроид, ведь с включенным режимом энергосбережения ограничивается использование некоторых сетей, синхронизация приложений, служба геолокации и множество других процессов.

- он не отключает основные функции телефона, но изменяет некоторые внутренние настройки для экономии заряда аккумулятора. Дело в том, что на смартфонах выполняется множество фоновых процессов, которые садят батарею. Это хороший способ продлить заряд батареи на Андроид, ведь с включенным режимом энергосбережения ограничивается использование некоторых сетей, синхронизация приложений, служба геолокации и множество других процессов. Существуют настройки дисплея , которые можно изменить для продления времени работы аккумулятора. Некоторые из них будут отключены в режиме энергосбережения, но при желании их можно настроить вручную. К ним относятся экран и его яркость, а также частота обновления кадров. На Android настройки различаются в зависимости от модели телефона, но там тоже можно уменьшить разрешение и высокую частоту обновления.

, которые можно изменить для продления времени работы аккумулятора. Некоторые из них будут отключены в режиме энергосбережения, но при желании их можно настроить вручную. К ним относятся экран и его яркость, а также частота обновления кадров. На Android настройки различаются в зависимости от модели телефона, но там тоже можно уменьшить разрешение и высокую частоту обновления. По словам эксперта, продлить заряд батареи iPhone также поможет изменение настроек зарядки . Известно, что аккумуляторы телефонов естественным образом теряют ёмкость со временем, поскольку они постоянно заряжаются и разряжаются. Вы можете предпринять шаги, чтобы уменьшить нагрузку на батарею своего устройства. У iPhone есть переключатель, который позволяет уменьшить лимит зарядки со 100% до 80%. Его можно настроить таким образом, чтобы аккумулятор никогда не заряжался больше этого уровня. Режим "Оптимизированная зарядка аккумулятора" заряжает батарею до 100%, но поддерживает уровень заряда 80% до тех пор, пока вам не понадобится телефон. У телефонов на Android часто больше настроек: там есть такие режимы, как "Базовый", "Адаптивный" и "Максимальный", которые предназначены для повышения уровня защиты от старения аккумулятора.

Эксперт предупредил, что хотя телефоны с быстрой зарядкой очень удобны, но со временем это может привести к значительной нагрузке на аккумулятор, что значительно сократит срок его службы.

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