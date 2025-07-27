Президент США и дальше будет давить на Путина, чтобы тот вел переговоры добросовестно, а не давал пустые обещания, считает Флейтц.

План президента США Дональда Трампа по давлению на российского диктатора Владимира Путина с целью окончания войны в Украине сработает, однако на это уйдут годы, считает бывший заместитель помощника Трампа и руководителя аппарата Совета национальной безопасности во время первого его президентского срока Фред Флейтц. Об этом он сказал в эфире Fox News Digital.

"Я думаю, что это будет эффективно, и он (Трамп, - ред.) будет придерживаться этой стратегии. Он будет продолжать давить на Путина, чтобы тот вернулся за стол переговоров и вел переговоры добросовестно, а не давал обещания, которые россияне не планируют выполнять. Трамп не собирается этого терпеть... Это лишь первые шесть месяцев президентства Трампа. Решение этой проблемы может занять пару лет", - сказал Флейтц.

По его мнению, война в Украине закончится только после заключения соглашения о перемирии, которого удастся достичь благодаря тому, что Украина согласится не вступать в НАТО в течение определенного периода времени, хотя западные союзники ее продолжат вооружать.

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"Я думаю, что есть способ сделать это, когда Россия не будет обеспокоена ростом влияния Западной Европы в Украине, а Украина не будет обеспокоена вторжением России после объявления прекращения огня или перемирия. Возможно, это несбыточная мечта, но я думаю, что это самый реалистичный способ остановить боевые действия... Мы знаем из истории, что такие конфликты требуют времени, миротворчество требует времени", - сказал Флейтц.

Ультиматум Трампа Путину: мнения экспертов

Как сообщал ранее УНИАН, Трамп сделал стратегический подарок российскому правителю Владимиру Путину своим 50-дневным ультиматумом. Такое мнение высказал профессор стратегических исследований в Университете Сент-Эндрюса в Шотландии Филлипс Пейсон О'Брайен. Он считает, что резидент США фактически дал диктатору время на эскалацию и что такой подход ослабляет обороноспособность Украины и играет на руку Кремлю.

Также The Wall Street Journal писало, что Украина и Россия не приблизились к миру из-за ультиматума Трампа. После третьего раунда переговоров Украины и РФ в Стамбуле обозреватели издания назвали ситуацию "дипломатическим кабуки". Мол, Путин не заинтересован ни в одной сделке, которая не является полной капитуляцией Украины, а Трамп вряд ли прибегнет к решительным шагам, он скорее будет тянуть время, чем проактивно поддержит украинцев в истощении российского ресурса.

Кроме того, есть мнение, что из-за ультиматума Трампа Европа изменила поведение не в пользу Украины. Бывший офицер британской армии Гэмиш де Бреттон-Гордон заявил, что европейцы слишком расслабились и сосредоточили свое внимание на действиях Израиля в секторе Газа, но российская угроза от того никуда не исчезла, и нет признаков того, что Москва готова уступить американскому ультиматуму.

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