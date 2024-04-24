Компании делают ставку на человекоподобных роботов из-за нехватки рабочей силы.

Человекоподобный робот Tesla под названием Optimus все еще на стадии разработки, но его могут выставить на продажу уже к концу 2025 года.

Как сообщает Reuters, СЕО компании Илон Маск во время общения с инвесторами также предположил, что робот сможет выполнять задачи на заводе Tesla уже до конца текущего года.

По словам Маска, Tesla имеет лучшие позиции среди разработчиков человекоподобных роботов достичь массового производства благодаря эффективной работе искусственного интеллекта непосредственно на самих роботах.

Видео дня

Отмечается, что несколько компаний сделали ставку на человекоподобных роботов, чтобы удовлетворить потенциальную нехватку рабочей силы и выполнять повторяющиеся задачи, которые могут быть опасными или утомительными в таких отраслях, как логистика, складское хозяйство, розничная торговля и производство.

Человекоподобные роботы уже несколько лет разрабатываются японской Honda и Hyundai Motor Boston Dynamics.

В этом году стартап Figure, который поддерживается Microsoft и Nvidia, подписал соглашение о партнерстве с немецким автопроизводителем BMW по использованию гуманоидных роботов на заводе в США.

Робот Optimus от Tesla - что известно

В октябре 2022 года компания Илона Маска Tesla продемонстрировала рабочий прототип робота-гуманоида Optimus, который будет заниматься монотонными делами вместо людей.

Позже, в сентябре 2023 года, Маск показал новое видео с участием своего человекоподобного робота Optimus. Согласно видео, робота научили самостоятельно сортировать предметы и даже заниматься йогой, удерживая собственный вес на одной "ноге".

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