Жена музыканта хочет сделать прощание с ним приватным.

Легендарный музыкант Оззи Осборн ушел из жизни 22 июля. На днях стало известно, где похоронят фронтмена группы Black Sabbath.

Как отмечает издание Express, жена звезды - Шэрон Осборн - до сих пор не может поверить в потерю любимого. Она хочет похоронить его тело в частном саду их поместья Welders House. По словам инсайдеров, женщина сейчас находится в тяжелом эмоциональном состоянии, поэтому может не выдержать публичную церемонию похорон.

Однако сообщается, что кроме частных похорон все же состоится и публичное прощание с Оззи. В Бирмингеме, где родился Осборн, готовят масштабный рок-фестиваль памяти музыканта. Участие в нем могут принять как звезды мирового уровня, так и молодые исполнители. По словам организаторов, они уже получили заявки о желании выступить на концерте от многих артистов.

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Что известно о смерти Оззи Осборна

Лидер Black Sabbath умер в 76 лет в своем доме. Оззи имел серьезные проблемы со здоровьем, в частности, страдал от болезни Паркинсона, а также боролся с осложнениями после падения в 2019-м.

Напомним, ранее дочь покойного Оззи Осборна эмоционально отреагировала на смерть отца.

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