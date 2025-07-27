Премьер-министр Украины рассказала, что уже удалось сделать за неделю ее новому правительству.

В первую неделю работы нового состава правительства были приняты важные решения в экономической и оборонной сферах, указала премьер-министр Украины Юлия Свириденко в своем Telegram-канале.

Свириденко рассказала, что с самого начала было четко определено четыре ключевых приоритета работы: достоинство человека, безопасность, развитие экономики и восстановление.

Глава Кабмина отметила, что протезирование на данный момент является одной из главных задач в сфере социальной политики. Она подчеркнула, что задача Правительства Украины сделать все, чтобы каждый, кто нуждается в этой услуге: военный или гражданский, получил ее вовремя.

Свириденко поделилась, что уже имела возможность увидеть современное украинское производство Esper Bionics и добавила, что это пример технологий, реально меняющих жизнь.

"Мы хотим, чтобы этот рынок развивался. Появлялось больше украинских производителей. Поэтому правительство планирует запустить гранты на бионические протезы", - сообщила премьер-министр.

По ее словам, многие люди вынуждены ждать протез или сталкиваются с некачественной помощью.

"Минсоцполитики и Министерству здравоохранения поставили задачу определить четкий план урегулирования проблемных вопросов", - поделилась Свириденко.

Также глава Кабмина пообещала, что в стране будут масштабировать собственное производство взрывчатки. Поэтому, вместе с Минцифры был запущен новый грантовый конкурс в рамках Brave1.

По ее словам, целью Правительства Украины является сделать, чтобы все, от оборудования до химии, изготавливалось в стране.

Еще премьер-министр сообщила, что в экономике началась реализация решения СНБО о моратории для правоохранителей на проверки бизнеса. Свириденко добавила, что бизнес, соответственно, ожидает от Кабмина ощутимые шаги по дерегуляции.

Кроме этого, будет проведен аудит всех государственных расходов и планируется провести значительное сокращение бюрократических процедур.

Глава Кабмина рассказала, что с каждым руководителем министерства она планирует лично встретиться, чтобы совместно выработать конкретные планы, которые войдут в Программу действий Правительства.

Новый состав Кабмина

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский после перезагрузки Кабмина обновил состав СНБО. Соответствующий указ был опубликован на сайте Офиса президента Украины. Сообщается, что ряд указов по изменению состава СНБО за прошлый 2024 и текущий 2025 год утратили свою силу.

Также мы писали, что Верховная Рада 17 июля назначила новый состав правительства. Указывается, что кандидатов в министры предложила Юлия Свириденко. За их назначение отдали свои голоса 253 народных депутатов.

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