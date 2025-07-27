Пока рейсы будут выполняться один раз в месяц.

В воскресенье Россия запустит прямые пассажирские авиарейсы из Москвы в столицу Северной Кореи Пхеньян. Как пишет Reuters, российские блогеры отмечают, что запуск регулярного авиасообщения между столицами произошел впервые с середины 1990-х годов.

Отмечается, что длительность рейса составит 8 часов, первый самолет в Пхеньян вылетит из московского аэропорта Шереметьево в 19:00 по местному времени.

По данным российского РИА Новости, рейс будет выполняться на самолете Boeing 777-200ER вместимостью 440 пассажиров. Стоимость билетов стартовала с 44 700 рублей (около 563 доллара США), и первый рейс был быстро распродан.

Видео дня

Росавиация выдала авиакомпании Nordwind Airlines разрешение на выполнение рейсов между Москвой и Пхеньяном два раза в неделю, однако Министерство транспорта заявило, что пока рейсы будут выполняться один раз в месяц "в целях поддержания стабильного спроса".

Ранее в июне между Москвой и Пхеньяном было возобновлено пассажирское железнодорожное сообщение, дорога занимает 10 дней.

Сейчас единственным прямым авиамаршрутом между Россией и Северной Кореей являются рейсы северокорейской авиакомпании Air Koryo во Владивосток, выполняемые три раза в неделю.

КНДР и Россия

На днях лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что его страна готова "безоговорочно поддержать" все действия Москвы в войне в Украине.

В разведке Южной Кореи сообщали, что Северная Корея продолжает поставлять РФ артиллерийские снаряды. Общее количество такой помощи превышает 12 миллионов 152-миллиметровых снарядов.

Ранее сообщалось, что Северная Корея откроет свой люксовый курорт для российских туристов.

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