'Как беднейшие африканцы': в сети показали, как в Донецке радуются питьевой воде (видео)

Сейчас Донецк фактически живет без водопровода.

В Донецке после российской оккупации уже давно критические перебои с водснабжением, ситуация почти такая же, как в беднейших африканских странах.

Украинский блогер и журналист Денис Казанский показал видео, на котором видно, как ночью толпа местных жителей в Донецке с криками восторга встречает цистерну, которая привезла питьевую воду.

"Тьма. Толпа людей с канистрами и баклажками восторженными воплями встречает цистерну с водой. Нет, это не Африка. Не Судан, не Мали. Это город, который недавно принимал чемпионат Европы по футболу, ходил на концерты Рианны и Бейонсе. Это украинский Донецк после прихода России", - пишет журналист.

Он подчеркивает, что сейчас Донецк фактически живет без водопровода, "как беднейшие и отсталые африканцы".

Воду подают по графику раз в 3 дня, но и то не везде. Поэтому приходится возить ее водовозками. По разбитым неосвещенным улицам.

"Классно Россия Донбассу помогла…", - подчеркивает Казанский.

На под публикацией с видео на Facebook уже более 1,7 миллиона просмотров и почти полторы тысячи комментариев.

Люди вспоминают, каким был город до российской оккупации и сочувствуют местным: "Когда-то это был город роз, теперь недогород баклажек", - пишет один из них.

В то же время некоторые пишут: "За что боролись, то и получили", "Наконец-то ждуны зажили, как мечтали", "Зато теперь всю Украину не кормят. Зажили!".

Оккупированый Донецк - новости

Донецк находится под российской оккупацией более 10 лет, но обещанного процветания здесь так и не началось. По словам местных жителей, в городе денег не хватает ни на что, а коммуналку финансируют по остаточному принципу. В частности город годами живет без нормального водоснабжения и несмотря на обещания гауляйтера Пушилина, воду здесь подают по графику, который постоянно меняется.

Ранее в сети показали, как выглядит стадион "Шахтер" во временно оккупированном Донецке. Этот стадион принимал первый для команды "Шахтер" матч Лиги чемпионов УЕФА в 2000 году. Со времени оккупации Донецка стадион так и не заработал. Он продолжает разрушаться, и густо зарос деревьями и сорняками.

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