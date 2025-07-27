Борт сосредоточен на наблюдении за безопасностью подводной инфраструктуры в Балтийском море после ряда саботажей.

На высоте 9 тысяч км над Восточной Европой в воздухе парит AWACS - самолет воздушного наблюдения и управления НАТО, оборудованный вращающимся радаром. Отсюда - с воздуха - альянс отслеживает любую активность вблизи Балтийского моря, особенно в районе российского Калининграда, пишет Business Insider.

"Мы - глаза в небе", - говорит майор Бен, офицер ВВС США, который координирует действия истребителей.

Что такое AWACS?

Это модифицированный Boeing 707, который оснащен системой дальнобойного радиолокационного слежения, способной обнаруживать объекты на расстоянии более 500 км - как в воздухе, так и на поверхности.

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"Мы видим практически все, что происходит. И передаем это командованию в режиме реального времени", - объясняет капитан Яспер, голландский диспетчер.

Миссия Baltic Sentry

Самолет вылетел с базы Гейленкирхен в Германии для участия в операции Baltic Sentry - наблюдении за безопасностью подводной инфраструктуры в Балтийском море после ряда саботажей. Особое внимание экипаж уделяет Калининграду - мощному военному плацдарму России в Европе.

"Как только взлетает истребитель из Калининграда - мы это сразу фиксируем", - подтверждает капитан Марек, польский офицер.

AWACS - это высокотехнологичный воздушный командный пункт. Внутри - аналитики, диспетчеры, техники, а также импровизированные зоны отдыха. Хотя самолет создан в 1980-х, большинство его техники остается засекреченной и отвечает самым высоким требованиям безопасности.

С момента полномасштабного вторжения РФ в Украину, AWACS выполняют регулярные миссии наблюдения, играя ключевую роль в защите восточного фланга Альянса.

"Этот самолет не из музея - это наши современные глаза и уши", - резюмирует один из офицеров.

Россия активизировала гибридную войну против НАТО

Как сообщал УНИАН, Россия разместила свои системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ближе к границе с Эстонией.

Ранее в Институте изучения войны сообщали, что в Польше и Балтийском регионе в 2024 году зафиксировали масштабные сбои в работе GPS. Отмечалось, что это могло быть связано с работой российских систем радиоэлектронной борьбы.

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