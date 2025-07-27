То, что за 2,5 часа более 7000 спутников Starlink после сбоя снова заработали, - это очень важный показатель устойчивости системы, считает Колесник.

Если Starlink перестанет работать над территорией Украины, то, условно говоря, мы окажемся где-то в середине 2022 года, когда Starlink еще не было очень много, но он уже предоставлял определенные услуги. Об этом сказал экс-советник председателя Государственного космического агентства Андрей Колесник в интервью Украинскому радио, комментируя недавний сбой в работе спутниковой системы.

Он напомнил, что сбой Starlink перед этим был в апреле 2022 года, после чего система работала без сбоев более трех лет.

"Это показывает, что система очень надежна с точки зрения любого вмешательства или внешнего, или внутреннего. И она очень легко переконфигурируется, поскольку все-таки за 2,5 часа сделать все, чтобы заработали снова более 7000 спутников - это очень важный показатель устойчивости системы", - отметил Колесник.

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По его словам, в этот раз не все 7000 спутников, задействованных для предоставления спутникового интернета мобильного, вышли из строя, 16% все-таки остались в режиме предоставления услуг.

"Но и из-за того, что сейчас подключено несколько миллионов потребителей на эту систему, 16% не могли предоставить качественный интернет. А поскольку они расположены в разных орбитальных планах, то перезагрузки привели к тому, что они не смогли качественно обслуживать потребителей. И то, что мы видели в этот раз по всему миру, включая Украину, - последствия. За 2,5 часа восстановить такую сеть - это техническое чудо. И респект инженерам и программистам компании SpaceХ", - сказал эксперт.

По мнению Колесника, Украине нужно иметь альтернативные пути спутниковой связи, например конкурент Starlink система OneWeb от европейцев или системы, которые работают сразу на нескольких видах орбит, так называемые гибридные спутниковые системы. Однако, отмечает он, ни одна из них не может полностью заменить Starlink.

"Они не могут конкурировать со Starlink, поскольку Starlink предоставляет на сегодняшний день наибольшую скорость и наименьшее время отзыва. Таким образом можно говорить, что они могут только дополнять работу системы Starlink, но полностью заменить их невозможно", - заявил эксперт.

Если же предположить, что Starlink перестанет работать в Украине, то теоретически она вернется на несколько лет назад, когда Starlink предоставлял свои услуги не столь масштабно, считает Колесник.

"Если Starlink отключат, то у нас уже есть возможности привлечь систему OneWeb, систему, которую разрабатывает INTELSAT люксембургской компании SES. И таким образом частично покрыть те потребности, которые мы сегодня должны покрывать на территории Украины. Коллапса не будет спутниковой связи. Но неудобства появятся, уменьшение возможности использования. Мы уже не беззащитны от той или иной прихоти руководителя компании SpaceX", - заверил он.

Последний сбой Starlink: что известно

Как писал ранее УНИАН, 24 июля по всему фронту у ВСУ перестали работать Starlink. Об этом сообщили бойцы и военные аналитики. Также стало известно, что на проблемы со Starlink жалуются пользователи по всему миру. В компании заявили о сбое и заверили, что разбираются с проблемой.

Уже через несколько часов Starlink возобновил работу. В компании сообщили, что проблема с сетью полностью устранена. Ее вице-президент Майкл Николс отметил, что проблема была вызвана сбоем ключевых внутренних программных служб, которые обеспечивают работу базовой сети.

После этого ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий объяснил, что Украине нужно искать альтернативу Starlink, но это крайне непросто, мол, на сегодня в мире не существует сервиса, который полностью заменил бы Starlink. Он добавил, что сейчас над этим работают, "и на краткосрочной перспективе выглядит так, что мы найдем частичную альтернативу Starlink среди конкурирующих с ним сетей".

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