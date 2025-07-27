После операции "Паутина" даже Дальний Восток больше не считается безопасным тылом для московских оккупантов.

Россия сократила масштаб торжеств в день своего военно-морского флота, опасаясь украинских атак, в частности таких, как операция "Паутина". Об этом сообщает Associated Press (AP).

Российские власти отменили парады военных кораблей не только в Черном море, но также в Балтийском море (в Санкт-Петербурге и Калининградской области) и в дальневосточном порту Владивосток.

На вопрос о причине отмены парада в Санкт-Петербурге, куда прибыл президент РФ Владимир Путин, представитель Кремля Дмитрий Песков ответил журналистам, что "это связано с общей ситуацией, соображениями безопасности, которые превыше всего".

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Как раз этой ночью Министерство обороны РФ заявило, что якобы их ПВО сбила 99 украинских беспилотников над несколькими регионами, в том числе и вблизи Санкт-Петербурга. При этом аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге приостанавливал прием и отправку десятков рейсов из-за угрозы дронов.

"Уменьшение масштабов празднования Дня Военно-морских сил отражает беспокойство Москвы относительно масштабных атак беспилотников, осуществленных Украиной по всей стране", - говорится в публикации AP.

Издание в частности напоминает о разгроме черноморского флота РФ от атак морских дронов. Дополнительным поводом для страха у российского руководства стала украинская операция "Паутина", проведенная 1 июня этого года сразу в нескольких регионах России. Тот факт, что теперь российские военные объекты могут быть атакованы с российской же территории и в любой точке страны, в корне меняет уровень риска для агрессора.

Война в Украине: ночная атака по России

Как писал УНИАН, минувшей ночью украинские дроны атаковали Волгоградскую область России. Московские оккупационные власти региона утверждают, что "обломки дронов" нарушили электропитание на одном из участков железной дороги. Из-за этого было нарушено движение поездов.

Украинские OSINTеры говорят, что "обломки дронов" целенаправленно атакуют логистическую сеть российской оккупационной армии, которая полагается в первую очередь именно на железнодорожные перевозки.

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